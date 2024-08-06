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İngiltere'de Nefret İçerikli Paylaşımlar Nedeniyle 3 Gözaltı

İngiltere'de aşırı sağcı şiddet olayları sonrasında 3 kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 19:41
İngiltere'de Nefret İçerikli Paylaşımlar Nedeniyle 3 Gözaltı

İngiltere'de Şiddet ve Nefret İçerikli Paylaşımlar Üzerine Gözaltılar

İngiltere'de polisin, aşırı sağcı şiddet olayları sonrası sosyal medyada nefret içerikli paylaşımlar yapan 3 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Sosyal Medyada Saldırgan Yorumlar

Yerel saatle dün, sosyal medya platformu Facebook üzerinden saldırgan yorumlar yaptığı gerekçesiyle evinde gözaltına alınan bir kişinin görüntüleri yayınlandı. Bu görüntülerde, İngiliz polisinin, iletişim yasası çerçevesinde elektronik iletişimin uygunsuz kullanımı nedeniyle gözaltı işlemi gerçekleştirdiği görülüyor. Polisin, gözaltına alınan kişiye, sosyal medyada yaptığı yorumların saldırgan olduğuna dair şikayette bulunulduğunu ve sorgulanmak üzere polis merkezine götürüleceğini bildirdiği duyuluyor.

Jordan Parlour'ın Duruşması

28 yaşındaki Jordan Parlour, geçtiğimiz hafta yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak, "ırkçı nefreti körükleyen içerik yayınlamakla" suçlandı. Leeds bölgesinde yaşayan Parlour, bu bağlamda yargılanan ilk kişi olurken, bugün mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.

53 Yaşındaki Kadın Gözaltında

Cheshire Polisi, Kidsgrove bölgesindeki bir topluluk grubunda yayımlanan nefret dolu içerikli mesajlar üzerine şikayet alarak, olayla ilgili olarak Alsager'de yaşayan 53 yaşındaki bir kadını gözaltına aldı. Bu durum da toplumun tepkisini çekti.

Şiddet Olaylarının Ardındaki Nedenler

Olayların başladığı tarih olan 29 Temmuz’da, Southport kentinde 17 yaşındaki bir saldırganın meydana getirdiği bıçaklı saldırı sonucunda 3 çocuk hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Sosyal medyada yayılan spekülatif haberler sonrası aşırı sağcı gruplar, Southport İslam Toplumu Camisi'ne saldırdı. Bu olaya karışan aşırı sağcılar, polisle çatışarak çok sayıda memurun yaralanmasına yol açtı.

Yangın ve Gözaltılar

Olaylar, 2 Ağustos'ta Sunderland'e sıçrayarak, burada aşırı sağcıların polise saldırmasına neden oldu. Farklı şehirlerde de benzer provokasyonlar yaşanırken, toplamda 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Sonuç ve Tepkiler

Halk arasındaki gerilim sürerken, polisin yasadışı eylemleri önlemek amacıyla yeniden toplanmayı yasakladığı bildirilmektedir. Olayların daha fazla büyümesi, toplumsal huzuru tehdit ederken, yetkililer bu konudaki hassasiyetlerini artıracaklarını ifade etmektedir.

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