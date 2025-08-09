İngiltere'de 'Palestine Action' Grubuna Destek Eylemi: Çok Sayıda Gözaltı

İngiltere'de 'Palestine Action' Grubuna Yönelik Gözaltılar

İngiltere polisinin, israil ile iş yapan firmalar aleyhine eylemleriyle tanınan ve geçen ay yasaklanan 'Palestine Action' grubuna destek amacıyla düzenlenen eyleme müdahale etmesi üzerine çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Londra'daki Parlamento Meydanı'nda toplanan protestocular, yerel saatle 13.00'te eylemlerine başladı. Eylemciler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek, pankartlarına 'Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum' ifadelerini yazdılar.

Polis, Palestine Action'ın yasaklı örgütlerden biri olduğunu hatırlatarak, eyleme katılan protestocuların çok sayıda kişisini gözaltına aldı. Daha önce benzer eylemleri organize eden 'Defend Our Juries' grubu tarafından düzenlenen gösteride polis, 5 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, bu tür eylemlere katılacak kişilerin 'kitlesel şekilde gözaltına alınabileceği' uyarisında bulunmuştu.

Grup Hakkında Kısa Bilgi

'Palestine Action', 2020 yılında kurulmasına rağmen, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurdu. Grubun, özellikle İsrail ile iş yapan firmaların faaliyetlerini durdurmayı amaçlayan protestolar düzenlediği biliniyor.

Özellikle Elbit Systems şirketinin Bristol'daki fabrikasında gerçekleştirdikleri eylem, buradaki drone üretimini aksatmış ve Thales adlı savunma sanayi firmasının Glasgow'daki fabrikasında yapılan eylemde ise 1 milyon sterlinlik zarara sebep olduğu açıklanmıştı.

Yasaklı Örgüt İlan Edilmesi

'Palestine Action'ın terör örgütü ilan edilmesi için ilk adımlar, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetleri(RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylem sonrasında atılmıştı. Grubun üyeleri, hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem ardından 'Palestine Action'ı, Avrupa'da faaliyet gösteren 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmek için parlamentoya tasarı sunmuştu. Bu tasarı, 2 Temmuz'da Avam Kamarası'nda, 3 Temmuz'da ise Lordlar Kamarası'nda onaylanmıştı.

5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınan 'Palestine Action' grubuna üyelik ya da destek beyanlarının 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasının yolu açılmıştı.

Yasağın yürürlüğe girmesinin ardından gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla, başkent Londra’daki Parlamento Meydanı’nda eylem düzenledi. Gösteri öncesinde polis bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Eylem başlamadan önce bir kişi gözaltına alındı.

