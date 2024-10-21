İngiltere'de Polis Memuru Suçsuz Bulundu

İngiltere'de Bir Polis Memuru Suçsuz Bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Eylül 2022'de gerçekleşen bir polis operasyonunda, Chris Kaba isimli bir inşaat işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru, cinayet suçlamasından aklandı.

Olayın Ayrıntıları

40 yaşındaki Martyn Blake, başkent Londra'daki Old Bailey Merkezi Ceza Mahkemesi'nde üç hafta süren duruşma sonucunda jürinin kararıyla beraat etti. Kaba'nın ailesi, alınan kararın ardından adaletsizlik hissiyle baş başa kaldıklarını ve büyük bir yıkım yaşadıklarını ifade etti.

Polis Teşkilatının Açıklaması

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdürü Mark Rowley, Blake'in, meslektaşlarını korumak için anlık bir karar verdiğini belirtti. Rowley, herhangi bir polis memurunun bir hayatın sona ermesine neden olma amacında olmadığını vurguladı. "Polislerin tek amacı yaşamı korumaktır" diye ekledi.

Rowley ayrıca, ölümle sonuçlanan her türlü güç kullanımının toplumda endişeye yol açtığını ve bu durumun özellikle polise güvenin az olduğu siyahi topluluklarda daha büyük bir kaygı yarattığını ifade etti. İşlemlerinin ardından aklanan polis memurunun derhal görevine iade edileceği bildirildi.

Olayın Gelişimi

Chris Kaba, Eylül 2022'de Brixton'da meydana gelen bir silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle polis tarafından takip edildi. Ardından, Blake'in Kaba'ya açtığı ateş sonucu, Kaba tek kurşunla yaşamını yitirmişti. Polis memuru, Kaba'yı kasıtlı olarak öldürme niyetinde olmadığını ancak durumu nedeniyle hayati tehlike hissettiğini dile getirdi.