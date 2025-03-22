İngiltere'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Anlamlı İftar Programı

Uluslararası Demokratlar Birliği, Londra'da iftar programı düzenleyerek Türk ve Müslüman toplulukları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 01:48
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 01:48
İngiltere'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Anlamlı İftar Programı

İngiltere'de Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Anlamlı İftar Programı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından etkileyici bir iftar programı gerçekleştirildi.

UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Azerbaycan'ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov, AK Parti İngiltere Temsilcisi Erdal Yetimova ve Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş dahil olmak üzere birçok davetli ile Türk vatandaşları katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı ve UID İngiltere'nin faaliyetlerinin tanıtıldığı bir video gösterimiyle devam etti.

Birlik ve Ortak Değerler Vurgusu

UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, amaçlarının sadece iftar yapmak değil, aynı zamanda ortak değerleri pekiştirmek ve geleceği birlikte inşa etmek olduğunu vurguladı. Erdoğan, yurt dışındaki Türklerin, bulundukları ülkelere katkıda bulunarak toplumlarına değer katan bireyler olmaları gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, "Uyum içinde yaşamak, entegrasyonu sağlamak bizim için bir tercih değil, gerekliliktir. Ancak, bu entegrasyonu sağlarken kimliğimizden, dilimizden ve kültürümüzden asla taviz vermeden hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.

UID'ye üye olmanın önemine de değinen Erdoğan, bu aileye katılmanın güçlü bir dayanışma ağı oluşturmak ve toplumsal gelişime katkı sağlamak anlamına geldiğini belirtti.

Toplumsal Sorumluluk Bilinci

Erdoğan, aynı zamanda koruyucu aile sistemine ve bu konudaki ihtiyaçlara da vurgu yaptı. "Koruyucu aile sayısını artırmak herkesin ortak görevi. Bu konuda farkındalık oluşturmak için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Büyükelçi Ertaş'ın Mesajı

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, UID İngiltere'nin iftar programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ramazan ayının birlik ve beraberlik için ne denli önemli olduğunu belirtti. Ertaş, UID'nin yurt dışında Türklerin yaşadığı her noktada gösterdiği çabaların değerli olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından iftar yapıldı ve katılımcılar, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hissetti.

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