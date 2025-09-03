DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.684,7 -0,2%
BITCOIN
4.575.801,79 0,21%

İngiltere'de Yaz Boyunca 3 bin 81 Protesto — Çoğu Filistin'e Destek

NPCC verilerine göre haziran-temmuz-ağustos döneminde çoğu Filistin'e destek olmak üzere 3 bin 81 protesto gerçekleşti; polis yorgun ve kaynak uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:30
İngiltere'de Yaz Boyunca 3 bin 81 Protesto — Çoğu Filistin'e Destek

İngiltere'de Yaz Boyunca 3 bin 81 Protesto

NPCC: Eylemler polis üzerinde kronik baskı oluşturdu

İngiltere Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC), ülkede haziran, temmuz ve ağustos aylarında çoğu Filistin'e destek eylemi olmak üzere 3 bin 81 protestonun gerçekleştirildiğini açıkladı.

NPCC'nin açıklamasında, 2025 yazında eylemlerin güvenliğini sağlamak ve eylemcilere müdahale etmenin polis mesaisinin önemli bir zamanını aldığı vurgulandı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da bu yaz toplam 3 bin 81 eylem yapılırken, bu sayı 2024 yazında 2 bin 942, 2023 yazında ise 928 olarak kaydedildi.

İki sene öncesine göre üç kattan fazla artan eylemlerin başında Filistin'e destek eylemleri, yasaklanan Palestine Action grubuna destek gösterileri ve düzensiz göçmenlerin otellerde tutulmasına karşı yapılan protestolar yer aldı.

NPCC Başkanı Gavin Stephens, artan eylemlerin polisi "kronik baskı" altına soktuğunu belirtti. Stephens, liderlik pozisyonunda bulunanlara toplumda daha fazla bölünme yaratacak adımlar atmama çağrısı yaparak, "Hepimizin gördüğü üzere artan bir toplumsal gerilim ve bölünme var. Polis de dahil hepimizin bu iklimi yönlendirme sorumluluğu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Stephens, ayrıca şunları kaydetti: "Bu olaylara müdahale eden personel ile insanların polisten beklediği tüm görevleri yerine getiren personelin aynı polisler olduğunu insanların anlaması gerek. Kamu güvenliği ve kamu düzeni için ayrı bir kaynağımız yok. Hepsi günlük işlerimizin içinden karşılanıyor."

İngiltere'nin büyük bir sivil itaatsizliğin eşiğinde olduğuna yönelik söylemlerin abartılı olduğunu ifade eden Stephens, polis memurlarının yüzde 55'inin fiziksel yorgunluk yaşadığını bildirdi.

Stephens, artan eylemlerin polise maddi yükünün de çok fazla olduğuna dikkat çekerek, gerekli kaynağın sağlanamaması halinde suçu azaltmaya yönelik hedeflere ulaşılamayacağı uyarısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
4
İzmir'de Eğitim Uçağı Mısır Tarlasına Düştü — Tanık Anlatıyor
5
Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor
6
Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Lideri Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti
7
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş