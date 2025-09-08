İngiltere'den uyarı: İşbirliği yapmayan ülkelere vize askısı gelebilir

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, düzensiz göçmenleri iade etmeyen ülkelere karşı Beş Göz içinde vize askısı dahil önlemler uygulanabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:43
İngiltere'den uyarı: İşbirliği yapmayan ülkelere vize askısı gelebilir

İngiltere'den uyarı: İşbirliği yapmayan ülkelere vize askısı gelebilir

Mahmood: Beş Göz ile koordineli önlemler hazır

İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, düzensiz göçmenleri geri almayı reddeden ve iş birliği yapmayan ülkelere yönelik vize uygulamasının askıya alınabileceği uyarısında bulundu.

Mahmood, ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelandadan oluşan Beş Göz ittifakı ülkelerinin içişleri bakanlarıyla Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından basına yaptığı açıklamada, sınırları korumak için yeni ve sıkı önlemler üzerinde anlaşacaklarını belirtti.

Bakan, insan kaçakçılarına karşı sert tedbirler alacaklarını ve göçmenlerin küçük teknelerle yaptığı geçişleri durdurmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı. Mahmood, Beş Göz ülkeleriyle bu konuda iş birliği yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Mahmood, konuyla ilgili şunları söyledi: "İşbirliği yapmayan ülkeler için Beş Göz ülkeleri arasında nasıl daha koordineli bir eylemde bulunabileceğimizi tartışıyoruz. Bizim için bu, gelecekte vize kesintisi de dahil çeşitli önlemler almayı gerektirebilir."

Bakan ayrıca, "Ülkelerin işbirliği yapmasını ve kurallara uymasını bekliyoruz. Eğer vatandaşlarınızdan biri ülkemizde bulunma hakkına sahip değilse, onu geri almanız gerekir." şeklinde konuştu ve bu yaklaşımın iktidardaki İşçi Partisi tarafından da desteklendiğini belirtti.

Mahmood, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bu, vatandaşlarını geri almayan ülkelere, yasalarımızın uygulanmamasını kabul etmeyeceğimizi söylemek anlamına geliyor. Onlar da işbirliği yapmak, masaya oturmak zorundalar. Vize kesintisi bunu sağlamanın yollarından biri."

Mevcut anlaşmalar ve Fransa ile takas protokolü

İngiltere daha önce Arnavutluk, Hindistan, Pakistan, Vietnam, Irak, Nijerya, Bangladeş, Gürcistan, Somali, Sırbistan ve Cezayir gibi ülkelerle düzensiz göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmalar imzalamıştı.

Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un temmuzda Londra'ya gerçekleştirdiği ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile üzerinde mutabık kalınan düzensiz göçmenlerin iki ülke arasında takasını öngören anlaşma, 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmişti. Anlaşma, Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmenlerin Fransa'ya geri gönderilmesini; karşılığında İngiltere'nin de gönderdiği kadar düzensiz göçmeni, gerekli koşulları sağlaması halinde ülkeye kabul etmesini düzenliyor.

Mahmood'un açıklamaları, İngiltere'nin sınır güvenliğini güçlendirme ve düzensiz göçle mücadelede daha sert bir duruş sergileme niyetini ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı
2
Küresel Sumud Filosu: Türk aktivistler Sicilya'da son hazırlıkları tamamlıyor
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Kuzey Makedonya 34. Bağımsızlık Yılını Üsküp'te Kutladı
5
Edirne 230 Balkan Öğrencisini Ağırlıyor
6
Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
İngiltere'den uyarı: İşbirliği yapmayan ülkelere vize askısı gelebilir

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat