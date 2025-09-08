İngiltere'den uyarı: İşbirliği yapmayan ülkelere vize askısı gelebilir

Mahmood: Beş Göz ile koordineli önlemler hazır

İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, düzensiz göçmenleri geri almayı reddeden ve iş birliği yapmayan ülkelere yönelik vize uygulamasının askıya alınabileceği uyarısında bulundu.

Mahmood, ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelandadan oluşan Beş Göz ittifakı ülkelerinin içişleri bakanlarıyla Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından basına yaptığı açıklamada, sınırları korumak için yeni ve sıkı önlemler üzerinde anlaşacaklarını belirtti.

Bakan, insan kaçakçılarına karşı sert tedbirler alacaklarını ve göçmenlerin küçük teknelerle yaptığı geçişleri durdurmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı. Mahmood, Beş Göz ülkeleriyle bu konuda iş birliği yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Mahmood, konuyla ilgili şunları söyledi: "İşbirliği yapmayan ülkeler için Beş Göz ülkeleri arasında nasıl daha koordineli bir eylemde bulunabileceğimizi tartışıyoruz. Bizim için bu, gelecekte vize kesintisi de dahil çeşitli önlemler almayı gerektirebilir."

Bakan ayrıca, "Ülkelerin işbirliği yapmasını ve kurallara uymasını bekliyoruz. Eğer vatandaşlarınızdan biri ülkemizde bulunma hakkına sahip değilse, onu geri almanız gerekir." şeklinde konuştu ve bu yaklaşımın iktidardaki İşçi Partisi tarafından da desteklendiğini belirtti.

Mahmood, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bu, vatandaşlarını geri almayan ülkelere, yasalarımızın uygulanmamasını kabul etmeyeceğimizi söylemek anlamına geliyor. Onlar da işbirliği yapmak, masaya oturmak zorundalar. Vize kesintisi bunu sağlamanın yollarından biri."

Mevcut anlaşmalar ve Fransa ile takas protokolü

İngiltere daha önce Arnavutluk, Hindistan, Pakistan, Vietnam, Irak, Nijerya, Bangladeş, Gürcistan, Somali, Sırbistan ve Cezayir gibi ülkelerle düzensiz göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmalar imzalamıştı.

Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un temmuzda Londra'ya gerçekleştirdiği ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile üzerinde mutabık kalınan düzensiz göçmenlerin iki ülke arasında takasını öngören anlaşma, 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmişti. Anlaşma, Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmenlerin Fransa'ya geri gönderilmesini; karşılığında İngiltere'nin de gönderdiği kadar düzensiz göçmeni, gerekli koşulları sağlaması halinde ülkeye kabul etmesini düzenliyor.

Mahmood'un açıklamaları, İngiltere'nin sınır güvenliğini güçlendirme ve düzensiz göçle mücadelede daha sert bir duruş sergileme niyetini ortaya koyuyor.