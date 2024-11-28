İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den İsrail'e Uluslararası Hukuk Vurgusu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail’in uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etti.

Lammy, İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtlayarak, Gazze’de yaşanan durumun "son derece korkunç" olduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda, İsrail’in işgalci güç olarak uluslararası hukuk gereğince yükümlülükleri bulunduğunu vurguladı.

Uluslararası kamuoyunun da bu konuda net bir tavır sergilediğini kaydeden Lammy, "(Uluslararası kamuoyu) Bu konuda İsrail’i sorumlu tutmak zorunda. Demokratik bir ülke olan İsrail’den beklentimiz, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını aklında bulundurmasıdır," şeklinde konuştu.

İsrailli yetkililerin Filistin topraklarını ilhak etme konusundaki açıklamalarına değinen Lammy, "Bunun yaşanmaması için yapabileceğim her şeyi yapacağım" dedi. Ayrıca, İngiltere’nin iki devletli çözüme desteğini sürdüreceğini ve her gün Gazze'de ateşkes için çalıştıklarını dile getirdi.

Lammy, Gazze’deki can kayıplarının büyük bir kısmını kadın ve çocukların oluşturduğuna dikkat çekerek, İsrail’in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamasının yanlış bir karar olduğunu ifade etti. "Bunun İsrail'in güvenliği ve UNRWA hizmetlerine ihtiyacı olanlar için yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum" diyen Lammy, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.