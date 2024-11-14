İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Estonya ve Çekya ile Görüştü

Bakan Lammy, Londra'da Estonyalı ve Çekyalı mevkidaşlarıyla enerji güvenliği ve işbirliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 22:37
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Estonya ve Çekya ile Görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, başkent Londra'da, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Lammy, X platformundan yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Lipavsky ile gerçekleştirdiği görüşmede, İngiltere-Çekya işbirliğini derinleştirmenin önemine vurgu yaptıklarını bildirdi. Lammy, "Birlikte Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendirecek, Rusya'nın saldırganlığına karşı koyacak ve ülke içinde büyümeyi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Estonya, İngiltere'nin kilit ortağıdır

Lammy, Bakan Tsahkna ile olan görüşmesine dair yaptığı paylaşımda ise, "Estonya, Rusya'nın saldırganlığına karşı koyma konusunda İngiltere'nin kilit ortağıdır." değerlendirmesini yaptı. Bakan Lammy, Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'nın yanında durma konusundaki kararlılıkta birleştiklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü, Telefon Görüşmelerini Değiştirmeye Çalıştı
2
İstanbul Photo Awards 10. Yıl Sergisi Brüksel'de Açılıyor
3
15 Kasım 2024: KKTC’nin Kuruluş Yıldönümünde Önemli Katılımlar
4
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 31 Ölü
5
Amsterdam Belediye Meclisi'nden Gazze’ye 'Soykırım' Uyarısı
6
Bakan Tunç'tan Noterlik Kanunu'na İlişkin Açıklama
7
Fransa-İsrail Futbol Maçında Taraftar Kavgası

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!