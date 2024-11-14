İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Estonya ve Çekya ile Görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, başkent Londra'da, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Lammy, X platformundan yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Lipavsky ile gerçekleştirdiği görüşmede, İngiltere-Çekya işbirliğini derinleştirmenin önemine vurgu yaptıklarını bildirdi. Lammy, "Birlikte Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendirecek, Rusya'nın saldırganlığına karşı koyacak ve ülke içinde büyümeyi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Estonya, İngiltere'nin kilit ortağıdır

Lammy, Bakan Tsahkna ile olan görüşmesine dair yaptığı paylaşımda ise, "Estonya, Rusya'nın saldırganlığına karşı koyma konusunda İngiltere'nin kilit ortağıdır." değerlendirmesini yaptı. Bakan Lammy, Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'nın yanında durma konusundaki kararlılıkta birleştiklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.