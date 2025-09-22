İngiltere Filistin Devleti'ni Tanıdı: Londra'da Bayrak Töreni

İngiltere'nin tanıma kararının ardından Londra'da bayrak töreni

İngiltere'nin Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının ardından, başkent Londra'nın Hammersmith bölgesindeki Filistin Misyonu temsilciliğinde düzenlenen törende Filistin bayrağı göndere çekildi. Törene, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ile birlikte çok sayıda üst düzey isim katıldı.

Törene katılanlar

Etkinlikte, Filistin Misyonu Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Kuzey İrlanda ve Galler bölgesel hükümetlerinden bakanlar, İngiliz milletvekilleri, 60’tan fazla büyükelçi, Filistinliler ve çok sayıda Filistin destekçisi hazır bulundu.

Falconer'ın konuşması

Falconer törende yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanımasının önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu adım, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına verdiğimiz desteğin bir göstergesidir" dedi. Bakan, iki devletli çözümün kalıcı barış için elzem olduğunu belirtti ve kararın aşırıcı düşünceleri reddetme anlamı taşıdığını ifade etti.

Falconer, İsrail hükümetini Gazze'yi bir kıtlığa mahkum etmekle suçlayarak, "Bu çatışma, hiçbir şekilde güçle çözülemez. Yardımlara uygulanan kısıtlama kabul edilemez. Çocuklar açlıktan ölürken yardımlar depolara yığılıyor. Kendi gözlerimle bu depoları gördüm" diye konuştu.

Bakan, ayrıca tanımanın İsrail'e karşı kötü niyetli bir adım olmadığına işaret ederek, "Filistin Devleti, yeni dostluklara, bölgesel işbirliğine, normalleşmeye ve birlikte yaşamaya yol açabilir" ifadelerini kullandı. Falconer konuşması sırasında, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına devam etmesi nedeniyle zaman zaman protesto edildi.

Zomlot'un değerlendirmeleri

Büyükelçi Hüsam Zomlot, tanıma kararının gecikmiş olduğunu belirterek, "İngiltere'nin önemli bir tarihi sorumluluğunu yerine getirdiği bir an. Filistin halkının elinden alınamaz kendi kaderini tayin etme hakkını reddetmenin, tarihi adaletsizliğin son bulduğu bir an" dedi.

Zomlot, Gazze'de saldırıların sürdüğünü ve soykırım yapıldığını ileri sürerek, "Soykırım, tam bir dokunulmazlıkla yapılmaya devam ediyor. Gazze'deki halkımıza etnik temizlik yapılıyor. Günlük olarak devlet sponsorluğundaki terörizmin kurbanı oluyorlar" ifadelerini kullandı. Ayrıca tanımanın diplomatik bir jestin ötesinde bir önem taşıdığını vurguladı.

Büyükelçi, Gazze'den 34 üniversite öğrencisinin yakında İngiltere'ye gelip eğitimine devam edeceğini paylaşarak, bu öğrencilerin zorlu koşullar altında başardıklarını anlattı ve tanımayı "soykırımı sona erdirmek, etnik temizliği durdurmak, ablukayı kaldırmak ve saldırgandan hesap sormak için yeni bir aşama" olarak nitelendirdi.

Konuşmasının ardından Zomlot, alkışlar eşliğinde Filistin bayrağını temsilcilik önündeki göndere çekti ve temsilcilik binasına resmi işlemler tamamlandıktan sonra "Büyükelçilik" tabelası asılacağı duyuruldu.

Türk diplomasisinin yorumu

Törene katılan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, meslek hayatının önemli günlerinden birini yaşadığını söyledi. Ertaş, İngiltere'nin tanıma kararını Filistin davası açısından "önemli ve gecikmiş bir adım" olarak nitelendirdi ve "Britanya'nın Filistin davasındaki tarihi sorumluluğu dikkate alındığında, içerideki tartışmalara rağmen Başbakan (Keir Starmer) önderliğinde ciddi bir karar aldılar" dedi.

Ertaş, kararın gerçekleşmesine katkı sağladıklarını belirterek, "Tanıma kararının gerçekleşebilmesi için biz de Türk diplomasisi olarak öteden beri büyük bir çaba içindeydik. Hem İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde hem de bölgedeki ülkelerle birlikte uzun süredir Birleşik Krallık ve diğer ülkeler nezdinde bu girişimlerimizi yoğun şekilde sürdürüyorduk" diye konuştu.

Yetkililer, tanımanın Filistinlilerin karşı karşıya olduğu zorlukları anında sona erdirmeyeceğini kabul ederek, bu kararın yeni bir umut ve kalıcı barış yolunda adım olması umudunu dile getirdiler.