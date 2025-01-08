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İngiltere Hükümetinden Şiddet Yanlısı Aşırı Sağcı Gruba Yaptırım

İngiltere, Blood and Honour grubunun tüm varlıklarını dondurma kararı aldı. Terörizme karşı proaktif önlemler alınıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:42
İngiltere Hükümetinden Şiddet Yanlısı Aşırı Sağcı Gruba Yaptırım

İngiltere Hükümetinden Kan ve Şeref Grubuna Yaptırım Kararı

İngiliz hükümeti, şiddet yanlısı aşırı sağcı grup olan Blood and Honour (Kan ve Şeref) için çok önemli bir yaptırım kararı aldı. Bu karar doğrultusunda grup, tüm mal varlıklarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacak.

Terör Faaliyetleri ve Yaptırım Detayları

İngiltere Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blood and Honour'un terör faaliyetlerini teşvik ettiği, insanları bu amaca yönlendirmeyi hedeflediği ve bu faaliyetler için finansman sağladığı yönünde güçlü deliller bulunduğu belirtildi. Bu nedenle, grubun tüm varlıklarının ve ekonomik kaynaklarının dondurulması kararlaştırıldı.

Ayrıca, İngiltere'de yaptırımlara uymakla yükümlü olan hiç kimse ya da kurumun, bu gruba ait finansal kaynaklarla işlem yapamayacağı vurgulandı. Blood and Honour adına ya da yararına finansal hizmetler sağlanması da yasaklandı. Ancak, özel bir izin veya istisna durumuna gidilmesi hâlinde bu yasağın aşılıp aşılamayacağı bilgisi verildi.

Ulusal Terörle Mücadele Yaptırımları

Bakanlık, Ulusal Terörle Mücadele Yaptırımları düzenlemelerinin ilk kez aşırı sağcı terörizmi hedef almak için kullanıldığını ifade etti. Blood and Honour'un hedef alınması, İngiltere'nin terörizme finansman sağlanmasını önleme konusunda proaktif bir yaklaşım benimsediğinin ve bu tür faaliyetlerde bulunanlara karşı kararlı adımlar atacağına dair önemli bir göstergedir.

Blood and Honour, 1987 yılında İngiltere'de kurulan ve ırkçı ideolojilere dayalı aşırı sağcı bir grup ve müzik ağı olarak biliniyor. Bu grubun terörizme karşı alınan önlemlerle birlikte, toplumda yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması hedefleniyor.

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