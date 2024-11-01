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İngiltere, İsrail'e Silah Satış Lisansları Üzerinde Yeniden Değerlendirme Yapıyor

İngiltere, İsrail'e silah satış lisanslarını gözden geçirerek yeni iptallerin mümkün olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 22:01
İngiltere, İsrail'e Silah Satış Lisansları Üzerinde Yeniden Değerlendirme Yapıyor

İngiltere'nin Silah Satış Lisansları Üzerine Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, İsrail'e yönelik silah satışına dair önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce 30 lisans iptal edildiğini hatırlatan Woodward, toplamda 350 lisansın mevcut olduğunu ve gelişmelere bağlı olarak ilave iptallerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Basın Toplantısından Destekleyici Bilgiler

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Woodward, Eylül ayında yapılan 30 lisans iptalinin ardından çeşitli eleştirilerin geldiğini belirtti. Bu bağlamda, "Gazze'de yaşanan insani kriz ve soykırım tartışmaları ışığında, bu iptallerin yeterliliği üzerine gelen eleştrileri göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Gazze'deki İnsani Durum

Woodward, Gazze'de 43 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yerinden edildiğini hatırlattı. Yerinden edilenlerin kaldığı çadırların da bombalandığını aktaran Woodward, insani yardım çabalarının arttığını belirtti.

İngiltere'nin Politikasını Belirleyen Unsurlar

Woodward, Gazze'nin insani durumunun korkunç olduğunu vurgulayarak, "Her gün bu durumu düzeltmek için çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, İngiltere'nin BM'ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı ile ilişkileri sürdürdüğünü ve insani yardıma odaklanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Gelecekteki Olasılıklar

Woodward, mevcut durumda yeni bir silah lisansı iptal sürecinin olmadığını ancak gelişmelere göre bu ihtimalin tamamen yok sayılamayacağını açıkladı. İlgili iptallerin, İngiltere'nin daha geniş bir resmi ele alışının parçası olarak görülebileceği vurgulandı.

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