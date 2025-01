İngiltere, İsrail'in UNRWA Yasaklama Kararına Tepki Gösterdi

İngiltere'nin Şiddetli Tepkisi

İngiltere, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın faaliyetlerini yasaklama kararının yürürlüğe girmemesi gerektiğini vurguladı. Bu konudaki açıklamalar, Dışişleri Bakanlığında Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds tarafından yapıldı.

UNRWA'nın Önemi

Dodds, parlamentoda düzenlenen Uluslararası Kalkınma Komitesi toplantısında, "UNRWA'nın açık yetkisi var ve yürüttüğü çalışmalar kesinlikle gerekli," ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından, "Başka hiçbir kuruluş UNRWA'nın yerini dolduramaz," sözlerini ekleyerek, söz konusu karardan duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Büyük Acılar Yaratacak

Dodds, UNRWA'nın onlarca yıldır yürüttüğü faaliyetlerin Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi kapsamında olduğunu hatırlatarak, söz konusu yasağın büyük acılara yol açacağı uyarısında bulundu. "UNRWA'nın yasaklanması ciddi sonuçlar doğurur," dedi.

İngiltere'nin Planı

Dodds, UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulması halinde İngiltere'nin bir planı olup olmadığına dair soruya net yanıtlar vererek, ülkesinin İsrail Meclisindeki (Knesset) oylamanın sonuçları konusundaki tavrını açıkça ortaya koyduğunu bildirdi ancak detay vermekten kaçındı.

İsrail'in Yasaklama Hazırlıkları

Bu arada, İsrail'in, Hamas'ı desteklediği iddiasıyla UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria'daki yardım faaliyetlerini yasaklamaya hazırlandığı öne sürülmüştü. The New York Times gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi tarafından ekimde onaylanan UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan iki yasa tasarısının bu ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BM'nin Uyarıları

BM yetkilileri, İsrail'in söz konusu yasayı uygulaması halinde, hiçbir yardım kuruluşunun UNRWA'nın kritik rolünü üstlenemeyeceğini belirtmişti. Bu durumun, "Gazze'deki kritik insani yardım faaliyetlerinin durmasına neden olabileceği" uyarısında bulundular.