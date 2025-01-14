İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Saraydaki Sovyet Casusundan Yıllarca Habersizdi

Cambridge Beşlisi’nin İtirafları

Ulusal Arşivler, MI5'in 1929-1975 yıllarını kapsayan dosyalarında, Sovyetler Birliği'nin 1930'lu yıllarda İngiltere'deki 5 gizli ajanından oluşan ve "Cambridge Beşlisi" olarak bilinen grubun üyelerinin itiraflarını içeren belgeler paylaşıldı. Bu belgelerde, Blunt'ın Sovyetler için casusluk yaptığını 1964'te itiraf ettiği bilgisi yer aldı.

Ancak, Blunt'ın casus olduğu bilgisi, Kraliçe Elizabeth'e resmi olarak 1973 yılında bildirildi. Bu süreçte Kraliçe'nin olayı öğrendiğinde sakin ve soğukkanlı kaldığı bildirildi.

Kraliyet Dairesinde Tartışmalar

Belgelerde ayrıca, 1972 Kasım'ında Kraliçe'nin, özel sekreteri Martin Charteris'a Blunt'la olan bağların koparılması çağrısında bulunduğu, ancak Charteris'in bunun çözüm olmayacağını belirttiği yer aldı.

Blunt'ın yaşadığı endişelerin, MI5 içinde yıllarca tartışıldığı ve Blunt'ın diğer Sovyet ajanları gibi ülkeden kaçmayı reddettiğinde onun durumu ile ilgili kaygıları olduğu da belgelerde belirtilmiştir.

Belgelerin Öne Çıkardığı Diğer İsimler

Ayrıca, MI5 belgelerinde Cambridge Beşlisi'nden Kim Philby'nin Sovyetler için casusluk yapmayı düşündüğü, ünlü İngiliz oyuncu ve yazar Dirk Bogarde'nin KGB tarafından hedef alabileceği konusunda MI5 tarafından uyarıldığı bilgisi de yer almakta.

Yayımlanan belgelerin bir bölümü, Ulusal Arşivler'de düzenlenecek bir sergide de yer alacak.

Blunt'un Geçmişi ve Kamuya Duyurulması

Sovyet casusu Anthony Blunt'un geçmişi, 1979'da dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher tarafından parlamentoda yapılan açıklama ile kamuoyuna duyurulmuştu. Blunt, 1983'te 75 yaşında yaşamını yitirmiş ve şövalyelik unvanı geri alınmıştı.

MI5'in, İngiliz istihbaratı içinde en üst düzey görevleri üstlenen Cambridge Beşlisi'ni on yıllar boyunca keşfedememesi, servisin en büyük başarısızlıklarından biri olarak değerlendirilmektedir.