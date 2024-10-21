İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Kamall: 'İsrail'e Silah Göndermeyi Durdurun'

İngiltere'nin Silah Politikası Eleştiriliyor

İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi ve İslam ve Özgürlük Ağı (ILN) Danışma Kurulu Başkanı Prof. Syed Kamall, ülkesinin İsrail'e silah gönderme faaliyetlerini durdurmasını talep etti.

Uluslararası Konferans ve İfadeler

Mart ayı içerisinde İstanbul'da düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'na katılan Kamall, İngiltere'nin İsrail’e yönelik silah satışlarını eleştirdi. AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İngiltere’den İsrail’e ekipman satışlarının durdurulmasını istiyorum," dedi.

Silah Sevkiyatları Üzerine Tartışmalar

Kamall, İngiltere'nin diğer ülkelerle kıyaslandığında İsrail'e daha az silah gönderdiğini belirtirken, bu sevkiyatların durdurulup durdurulmaması hakkında süregelen tartışmalara değindi. Bunun yanı sıra, İngiltere medyası ve siyasi arenasında bu konuya dair eleştiriler olduğunu da belirtti.

Batılı Hükümetler Arasındaki İkili Standartlar

Kamall, Batılı ülkelerin demokratik değerlere sahip çıkma iddialarıyla bazı otoriter rejimleri desteklemekte ikiyüzlü davrandıklarını dile getirdi. "Ülkelerinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini savunuyorlar. Ancak, bu ciddi bir çelişki,” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Uluslararası Hukukun Çöküşü ve Barış Çağrısı

Konferansta dikkati çeken bir diğer konuşma ise ILN Üst Yöneticisi Dr. Ali Salman tarafından yapıldı. Salman, Gazze'deki insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, "Bu durum soykırıma karşı harekete geçilmesini gerektiriyor. Barışın bir an önce sağlanması lazım," ifadelerini kullandı.

İnsan hakları ihlalleri konusundaki temel sorunun uluslararası hukuki sistemin çökmesi olduğunu belirten Salman, bu sistemin yeniden etkinleştirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, sadece Batılı ülkelerin değil, Arap ülkelerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı daha aktif bir rol almaları gerektiğini söyledi.

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası Üyesi, İslam ve Özgürlük Ağı (ILN) Danışma Kurulu Başkanı Prof. Syed Kamall, İngiltere'nin İsrail politikası hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.