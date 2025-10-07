İngiltere'nin İsrail'e Silah Satışları 2025'te Rekor Kırdı

İngiltere'nin İsrail'e Silah Satışları 2025'te Rekor Seviyeye Ulaştı

İngiltere ve İsrail'in ticari verilerine göre İngiltere'nin 2025 yılında İsrail'e silah satışları, ilk dokuz ayda yaklaşık 1 milyon sterline (yaklaşık 56 milyon lira) ulaşarak son yılların en yüksek seviyesini kaydetti.

Rakamlar ve zamanlama

Channel 4'ün İngiltere ve İsrail kaynaklı verilerinden derlediği habere göre, satışların 400 bin sterlinlik (yaklaşık 22,5 milyon lira) bölümü haziran ayında gerçekleşti; bu, Ocak 2022'den bu yana en yüksek aylık satış olarak kayıtlara geçti. İkinci en yüksek aylık tutar ise 310 bin sterlin (yaklaşık 17,5 milyon lira) ile eylül ayında görüldü.

Veriler ayrıca ağustosta yapılan 150 bin sterlinlik (yaklaşık 8,5 milyon lira) satışın 20 bin sterlinlik (yaklaşık 1,1 milyon lira) kısmının "mermi" kategorisinde yer aldığını gösteriyor. Genel ürün sınıfları arasında bomba, el bombası, torpido, füze ve mühimmat gibi kategoriler bulunduğu belirtiliyor, ancak hangi askeri ekipmanın spesifik olarak satıldığı net olarak listelenmiyor.

Haberde, bu satışların son üç yıldaki yıllık satışların yaklaşık iki katından fazla olduğu ve böylece 2025'te bir rekor kırıldığı vurgulandı. Verilerde alıcı kuruluşlar gösterilmezken, bu ürünlerin başka ülkelere yeniden satılıp satılmadığı da bilinmiyor.

İngiltere hükümetinin açıklaması

"Biz, İsrail ordusuna, Gazze ve Batı Şeria'daki operasyonlarda kullanılmak üzere bomba ve mühimmat satmıyoruz. Verilerde yer alan ürünler sivil kullanım içindir ya da İsrail tarafından hiç kullanılmadan tekrar satılan ürünlerdir. Silah kontrol sistemimizi çok ciddiye alıyor ve askeri ihracatımızın Gazze'de devam eden dehşeti sürdürülmesinde İsrail ordusu tarafından kullanılmasına lisans vermemek için mümkün olan her önlemi aldık."

İsrail'in yanıtı

İsrail ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vergi kanunları gereği daha fazla bilgi verilemeyeceğini belirtti ve haberde yer alan ürünlerin mühimmat veya silah olmayabileceğini ifade etti.

Lisans durumu ve F-35 parçaları

Geçen yıl İngiltere hükümeti İsrail'e yönelik yaklaşık 30 silah ihraç lisansını askıya almıştı. Temmuz 2025 itibarıyla İsrail'e silah ihracatı için verilen yaklaşık 347 lisansın yürürlükte olduğu kaydedildi; hükümet bu ürünlerin saldırı değil, savunma amaçlı olduğunu belirtti.

Ayrıca, İngiltere'nin bazı F-35 parçalarını ürettiği ve bu parçaların satışının durdurulmama gerekçesi olarak, üretimin küresel F-35 havuzunun bir parçası olması ve parçaların doğrudan İsrail'e satılmaması gösterildi.

İngiltere-İsrail ticari verileri ve hükümet açıklamaları, 2025'teki artışın detaylarını ve potansiyel etkilerini tartışmaya açık bırakıyor; alıcılar ve olası yeniden satışlar hakkındaki bilgiler ise verilerde yer almıyor.