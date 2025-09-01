İngiltere sığınmacı aile birleşimini geçici olarak askıya alıyor

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, sığınmacıların aile birleşimi taleplerinin yeni kurallar açıklanana kadar geçici olarak askıya alınacağını duyurdu. Cooper, Parlamento'da sınırlar ve göç politikalarına ilişkin milletvekillerini bilgilendirirken, sistemde kapsamlı reform ihtiyacına vurgu yaptı.

Reform gerekçesi ve mevcut tablo

Cooper, hükümet göreve geldiğinde, yani Temmuz 2024'te İngiliz göçmenlik sisteminin kaos içinde olduğunu belirtti. O tarihten bu yana yabancı suçluların ülkelerine iade oranının %14 arttığını aktardı. Ayrıca, Fransa ile yapılan düzensiz göçmen iadesi anlaşması kapsamında ilk göçmenlerin bu ay gönderileceğini vurguladı.

İtiraz sistemi ve hızlandırma adımları

Cooper, sistemin modernize edilmesi ve sınır güvenliğinin artırılması için daha radikal adımlar atılacağını söyledi. Bakanın ifadesiyle: "Bunların merkezinde itiraz sisteminin tamamen elden geçirilmesi olacak. Bakanlıkta kurulacak yeni ve bağımsız bir kurum göç ve sığınma itirazlarıyla ilgilenecek."

Cooper, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının İngiltere'de nasıl yorumlanacağına dair reform planlandığını belirterek, "Başvuruları ele alan sistemi hızlandıracak, sığınmacı sayısını azaltarak yerleştirdiğimiz otellerin kullanımına son verecek, gerçek sığınmacılar için kontrol edilen ve yönetilen bir yol oluşturacağız." dedi.

Süre hedefleri ve sınır güvenliği yasa tasarısı

Temmuz 2024'ten bu yana 35 bin kişinin sınır dışı edildiğini hatırlatan Cooper, bir sığınmacı başvurusunun ortalama olarak 54 hafta sürdüğünü, yeni Sınır Güvenliği Yasa Tasarısı ile bu sürenin 24 hafta ile sınırlandırılacağını söyledi.

Aile birleşimi uygulamasında geçici askıya alma

Cooper, aile birleşimi hakkına yönelik uygulamanın adil olmadığı ve evsizliğe yol açtığı gerekçesiyle reform yapılacağını belirtti. Bakanın açıklaması şöyle:

"Bu uygulama, savaş ve baskıların ayırdığı aileleri birleştirmek için geliştirildi. Pandemiden önce ailelerini İngiltere'ye getirmek isteyen sığınmacılar 1-2 yıl sonra, iş ve ev bulacak kadar zaman geçirdikten sonra bu hakka kavuşuyordu. Şu an sığınma talepleri kabul edildikten bir ay sonra bu hakka kavuşuyorlar. Hatta onlara geçici olarak sağlanan konaklama mekanından ayrılmadan kavuşuyorlar. Bu nedenle sığınmacı aileleri evsizlik desteklerine başvuruyor. Bazı belediyelerde evsizlik yardımına başvuranların dörtte birini sığınmacı aileleri oluşturuyor. Bu sürdürülemez."

Cooper, yasal yollarla İngiltere'ye göç edenlerin ailelerinden istenen sponsorluk şartının sığınmacılarda aranmadığını ve bunun hem adaletsiz hem de insan kaçakçıları tarafından suistimal edilebildiğini söyledi. Bu nedenle aile birleşimi başvuruları yeni kurallar açıklanana dek geçici olarak askıya alınacak, mevcut diğer yasal aile birleşimi yolları ise kullanılmaya devam edecek.

Oteller, evsizlik ve maliyet tasarrufu

Cooper, düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği otellerdeki uygulamaların değişeceğini, oda başına düşen kişi sayısının artırılacağını ve bununla tasarruf sağlanacağını ifade etti. Otellerin kapatılması gerektiğini ve bu parlamento döneminde bunun için çalışılacağını da sözlerine ekledi.

Gazze, hızlı vizeler ve eğitim desteği

Cooper, Gazze'de yaralanan çocuklara yönelik acil adımlar atıldığını belirterek: "Gazze'deki sivillere yönelik korkunç saldırılarda yaralanan çocuklar için de acil adımlar atıyoruz. Gerekli tedaviyi burada görebilecekler." dedi. Bu çocuklar ve aileleri için hızlı vize uygulaması yürürlüğe konduğunu, İngiltere'de yüksek eğitim için Chevening Bursu kazanan öğrencilerin de aynı uygulamadan yararlanacağını vurguladı. Ayrıca çatışma bölgelerindeki öğrencilere yönelik yeni bir uygulama hayata geçirileceğini bildirdi.

Önceki hükümete eleştiriler

Cooper, önceki hükümeti sığınmacıları sınır dışı etmemekle eleştirdi; Ruanda programı kapsamında yalnızca 4 gönüllüyü sınır dışı etmek için 700 milyon sterlin harcandığını iddia etti. Ayrıca, cinsel istismar suçlularının iltica sisteminin dışına çıkarılması gerektiğini de vurguladı.