İngiltere, Ukrayna Liderler Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

İngiltere, Ukrayna konulu liderler zirvesinde barış ve güvenlik konularını ele alacak.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 01:31
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 01:31
İngiltere, Ukrayna Liderler Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

İngiltere'de Önemli Zirve: Ukrayna İçin Birlikte Adımlar Atılacak

İngiltere, başkenti Londra'da düzenleyeceği Ukrayna konulu liderler zirvesi ile uluslararası birlikte Ukrayna'nın savaş sonrası durumu üzerine önemli kararlar almayı hedefliyor.

İngiltere Başbakanlığı 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Keir Starmer liderliğindeki zirvede, Ukrayna'da kalıcı barış için atılması gereken adımlar tartışılacak.

Katılımcılar ve Konular

Zirveye; Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderleriyle birlikte NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Hakan Fidan gibi önemli isimler katılacak.

Toplantıda, Ukrayna'nın konumunun güçlendirilmesi, askeri desteklerin devamı ve Rusya üzerindeki ekonomik baskının artırılması konuları masaya yatırılacak. Ayrıca, sert bir güvenlik garantisi ile birlikte kalıcı barış sağlanması gerektiğine vurgu yapılacak.

Starmer'ın Vurguları

Başbakan Starmer, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen üç yılın ardından bir dönüm noktasındayız. Ukrayna'ya olan destekümüzü bir kez daha teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın güçlenmesi için kapasite, eğitim ve yardım sağlama taahhüdünü artıracaklarını belirtti.

Türkiye'nin Rolü ve Hedefler

Bakan Hakan Fidan, toplantıda Türkiye'nin sürece katabileceği katkılar ile adil ve kalıcı barış yönündeki çabalarını aktarmayı planlıyor. Ayrıca, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini vurgulaması bekleniyor.

Zirvede, Türkiye'nin, Mart 2022'de gerçekleştirdiği müzakerelere ev sahipliği rolünü sürdürmeye de hazır olduğu aktarılarak, bölgede kalıcı güvenlik, ekonomik refah ve istikrar için tüm tarafların ortak hedef belirlemesi gerektiğinin altı çizilecek.

İLGİLİ HABERLER

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yerli ve Milli Togg Araçları, Askeriye ile Buluştu
2
Senatör Graham, Avrupa'yı Ukrayna'yı Savunmaya Çağırdı
3
Yunanistan'dan Trump'a Sert Tepki: Zelenskiy'ye Tutumu Tehlikeli
4
DMM'den Öcalan İddialarına Yanıt: 'Müzakere Yok'
5
Hindistan ve ABD'den Ramazan Mesajları
6
Anadolu Otoyolu'nda Sis Ulaşımı Engelliyor
7
Elon Musk'a Protestolar: Tesla Mağazalarında Hükümet Verimliliği Tartışmaları

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı