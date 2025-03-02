İngiltere, Ukrayna Liderler Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

İngiltere'de Önemli Zirve: Ukrayna İçin Birlikte Adımlar Atılacak

İngiltere, başkenti Londra'da düzenleyeceği Ukrayna konulu liderler zirvesi ile uluslararası birlikte Ukrayna'nın savaş sonrası durumu üzerine önemli kararlar almayı hedefliyor.

İngiltere Başbakanlığı 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Keir Starmer liderliğindeki zirvede, Ukrayna'da kalıcı barış için atılması gereken adımlar tartışılacak.

Katılımcılar ve Konular

Zirveye; Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderleriyle birlikte NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Hakan Fidan gibi önemli isimler katılacak.

Toplantıda, Ukrayna'nın konumunun güçlendirilmesi, askeri desteklerin devamı ve Rusya üzerindeki ekonomik baskının artırılması konuları masaya yatırılacak. Ayrıca, sert bir güvenlik garantisi ile birlikte kalıcı barış sağlanması gerektiğine vurgu yapılacak.

Starmer'ın Vurguları

Başbakan Starmer, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen üç yılın ardından bir dönüm noktasındayız. Ukrayna'ya olan destekümüzü bir kez daha teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın güçlenmesi için kapasite, eğitim ve yardım sağlama taahhüdünü artıracaklarını belirtti.

Türkiye'nin Rolü ve Hedefler

Bakan Hakan Fidan, toplantıda Türkiye'nin sürece katabileceği katkılar ile adil ve kalıcı barış yönündeki çabalarını aktarmayı planlıyor. Ayrıca, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini vurgulaması bekleniyor.

Zirvede, Türkiye'nin, Mart 2022'de gerçekleştirdiği müzakerelere ev sahipliği rolünü sürdürmeye de hazır olduğu aktarılarak, bölgede kalıcı güvenlik, ekonomik refah ve istikrar için tüm tarafların ortak hedef belirlemesi gerektiğinin altı çizilecek.