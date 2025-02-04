DOLAR
35,92 0,12%
EURO
37,32 -0,72%
ALTIN
3.285,88 -0,93%
BITCOIN
3.549.047,43 2,47%

İngiltere, Yapay Zeka ile Çocuk İstismarına Karşı Hapis Cezası Getiriyor

İngiltere, yapay zeka ile üretilen çocuk istismarına yönelik duyarlı bir düzenleme ile hapis cezaları uygulayacak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 19:58
İngiltere, Yapay Zeka ile Çocuk İstismarına Karşı Hapis Cezası Getiriyor

Yapay Zeka ile Çocuk İstismarı Suçlarına Hapis Cezası

İngiltere, yapay zeka kullanılarak üretilen çocuk istismarı içeriklerine yönelik sert bir yasal düzenleme hazırlığında. Yapılan açıklamaya göre, yapay zeka araçlarını bulunduran, üreten ve paylaşanlar, beş yıla kadar hapis cezası ile karşılaşacak. Bu düzenleme, çocukların cinsel istismar suçlarından korunmasını amaçlıyor.

Yeni Düzenlemelerin Amaçları

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yapay zekanın istismarcılar tarafından nasıl kullanıldığı araştırıldı. Bu tür görüntülerde çocukların seslerinin bile kötüye kullanıldığını vurgulayan yetkililer, “Çocuklar, bu korkunç materyallerde tekrar tekrar istismar edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yapay zeka ile üretilen içeriği bulunduranların yanı sıra, bu tür materyallerin kullanım kılavuzlarını bulunduranların üç yıla kadar hapis cezası alacağı belirtiliyor. İngiltere, bu tür cezaları düzenleyen ilk ülke olma özelliğini taşıyor.

Suçların Yükselişi ve Önlem Alınması

Yapılan istatistiklere göre, yapay zeka ile üretilen çocuk istismarı materyallerinde yüzde 380'lik bir artış gözlemlenmiş durumda. İnternet İzleme Vakfı (IWF), bu artışın endişe verici olduğunu ve gerçeklik algısının yüksekliği nedeniyle bu tür içeriklerin mahkemelerde gerçek görüntü muamelesi gördüğünü açıkladı.

Yetkililerden Sert Sözler

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, “Teknolojinin geliştiği bir ortamda çocuklarımızı korumak için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğiz.” ifadesini kullanırken, Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle da, “Uzun zamandır istismarcılar klavyelerinin arkasına gizleniyordu. Bu yeni düzenleme, yasal boşlukları kapatarak çocukları korumaya yönelik önemli bir adım.” dedi.

IWF Başkanı Derek Ray-Hill ise, “İnternetteki istismar görüntülerinin fazlalığı daha fazla cinsel istismar suçlarına yol açıyor. Alınan kararlar, bu kanayan yaraya karşı önemli bir başlangıç.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
İsrail Bakanı Zohar: "Hamas'ın Gazze'deki Kontrolüne İzin Vermeyeceğiz"
3
Galata Kulesi, Kanser Farkındalığı İçin Lila Renk İle Aydınlatıldı
4
Büyükçekmece'de Beyzbol Sopasıyla Ölümcül Kavga Yansıdı
5
Yalçın, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
6
Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler '04.17' Panosunda Yaşatılıyor
7
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'dan Veda Resepsiyonu

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!