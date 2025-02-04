İngiltere, Yapay Zeka ile Çocuk İstismarına Karşı Hapis Cezası Getiriyor

Yapay Zeka ile Çocuk İstismarı Suçlarına Hapis Cezası

İngiltere, yapay zeka kullanılarak üretilen çocuk istismarı içeriklerine yönelik sert bir yasal düzenleme hazırlığında. Yapılan açıklamaya göre, yapay zeka araçlarını bulunduran, üreten ve paylaşanlar, beş yıla kadar hapis cezası ile karşılaşacak. Bu düzenleme, çocukların cinsel istismar suçlarından korunmasını amaçlıyor.

Yeni Düzenlemelerin Amaçları

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yapay zekanın istismarcılar tarafından nasıl kullanıldığı araştırıldı. Bu tür görüntülerde çocukların seslerinin bile kötüye kullanıldığını vurgulayan yetkililer, “Çocuklar, bu korkunç materyallerde tekrar tekrar istismar edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yapay zeka ile üretilen içeriği bulunduranların yanı sıra, bu tür materyallerin kullanım kılavuzlarını bulunduranların üç yıla kadar hapis cezası alacağı belirtiliyor. İngiltere, bu tür cezaları düzenleyen ilk ülke olma özelliğini taşıyor.

Suçların Yükselişi ve Önlem Alınması

Yapılan istatistiklere göre, yapay zeka ile üretilen çocuk istismarı materyallerinde yüzde 380'lik bir artış gözlemlenmiş durumda. İnternet İzleme Vakfı (IWF), bu artışın endişe verici olduğunu ve gerçeklik algısının yüksekliği nedeniyle bu tür içeriklerin mahkemelerde gerçek görüntü muamelesi gördüğünü açıkladı.

Yetkililerden Sert Sözler

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, “Teknolojinin geliştiği bir ortamda çocuklarımızı korumak için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğiz.” ifadesini kullanırken, Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle da, “Uzun zamandır istismarcılar klavyelerinin arkasına gizleniyordu. Bu yeni düzenleme, yasal boşlukları kapatarak çocukları korumaya yönelik önemli bir adım.” dedi.

IWF Başkanı Derek Ray-Hill ise, “İnternetteki istismar görüntülerinin fazlalığı daha fazla cinsel istismar suçlarına yol açıyor. Alınan kararlar, bu kanayan yaraya karşı önemli bir başlangıç.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.