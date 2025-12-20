İnme Belirtilerine Dikkat: "1 Dakika Bile Çok Önemli"

Her yıl dünyada ve Türkiye'de birçok kişiyi etkileyen inme, uzmanlara göre büyük oranda önlenebilir. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri, belirtileri hafife almamak gerektiğini; erken müdahale ve hızlı başvurunun hayat kurtardığını söylüyor.

Uzmanların uyarısı

Doç. Dr. Nevin Pazarcı uyarılarına şu sözlerle başladı: "Dünyada inme sıklığı oldukça artıyor çünkü hem yaş artıyor hem farkındalık artıyor". Pazarcı, inmenin "bazen uyuşma, bazen konuşmada takılma, konuşamama, bilinç değişiklikleri, baş dönmesi, dengesizlik, çift görme" gibi belirtilerle geldiğini belirtti.

Doç. Dr. Pazarcı ayrıca, "Kesinlikle hastaneye gelişlerin 112 üzerinden olmasını tercih ediyoruz çünkü kendi imkanlarıyla gelmek isterken çok fazla vakit harcayabiliyorlar" diyerek hızlı ulaşımın önemine dikkat çekti.

Risk faktörleri ve erken müdahale

Pazarcı, belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı: "Geçer, hafif bir şey, gitmeyelim diye düşünmemek lazım. Bazen küçük bir güçsüzlük ya da uyuşmayla başlayıp birkaç saat sonrasına ciddi, yaşamı tehdit eden seviyelere ulaşabiliyor."

İnme riskini artıran faktörler arasında tansiyon, şeker, yüksek kolesterol, sedanter yaşam, sigara sayılırken, gençler arasında da bu hastalıkların yaygınlaştığına dikkat çekildi. Pazarcı, "İnme sıklığının arttığını net bir şekilde söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Hekimler, tıkanıklığa bağlı inmelerde ilk 4,5 saat içinde hastanede olmanın çok değerli olduğunu, bazı durumlarda damar içi yüksek doz kan sulandırıcılarla erken müdahale yapıldığını aktardı. "Hastalığı tedavi etmek değil, önlemek hedeflerimiz" denildi.

Tedavi süreci ve klinik vaka

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Demir, daha önce tedavi ettikleri vakaya ilişkin şunları söyledi: "Uzun süre önce Rüzgar Bey geldiğinde bilinç tamamen kapalıydı. Sağ tarafında hem kol hem bacakta belirgin güç kaybı vardı, tamamen felçliydi. Şikayetleri ortalama 1,5 saat önce başlamıştı... Görüntülemeyle tıkalı damarı bulup pıhtıyı çıkarma işlemi yaparak tedavi ettik."

Dr. Demir, tedavide zamanın kritik olduğunu vurgulayarak, "Hasta ne kadar hızlı, erken başvurursa tedavideki başarı oranımız o kadar yüksek. Bazen 1 dakika bile çok önemli" dedi. Ayrıca kateter yardımıyla beyne ulaşarak tıkalı damarı pıhtıdan arındırma, gerektiğinde stent uygulama gibi girişimsel yöntemlerin kullanıldığını belirtti.

Dr. Demir, yanlış uygulamalara karşı da uyardı: "Hastaların yüzüne soğuk su dökme, başka uyarıcılar verme gibi uygulamalar zaman kaybettiriyor ve ekstra zarar verebiliyor."

Hastanın anlatımı

Geçmişte inme nedeniyle hastaneye getirilen 45 yaşındaki Şef Rüzgar Sünbül, yaşadıklarını anlattı: "3,5-4 sene önce geldim, rahatsızlığı evde yaşadım. Kendime geldikten sonra önce konuşuyorum sanıyorum ama dışarıda anlamıyorlar, hiç konuşamadım, sadece sesler geliyordu."

Sünbül, tedavi sonrası durumunu şu sözlerle özetledi: "Şu anda şefim zaten yemek yapıyorum, yazıyorum, konuşuyorum. ... Öncesinde hiçbir şeyim yoktu. Şansım; Ümraniye Hastanesi benim için çok iyiydi."

Sonuç olarak, uzmanlar inmenin önlenebilir bir hastalık olduğunu, risk faktörlerinin kontrolünde ve belirtiler görüldüğünde derhal 112'yi aramanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE İDARİ SORUMLUSU DOÇ. DR. NEVİN PAZARCI