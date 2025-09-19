INS Trikand Limasol'da: Hint Savaş Gemisi GKRY ile Ortak Tatbikat İçin Geliyor

INS Trikand 22 Eylül'de Limasol'a demirleyecek; 23 Eylül halk ziyareti, 24 Eylül GKRY ile PASSEX tatbikatı sonrası ayrılacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:14
Hindistan Donanması’na ait “INS Trikand” adlı savaş gemisinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Deniz Kuvvetleri ile gerçekleştirilecek ortak tatbikat için adaya geleceği bildirildi.

Yunanistan’ın Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Talwar sınıfı güdümlü füze fırkateyni olan INS Trikand, 22 Eylül tarihinde Limasol Limanı’na demirleyecek.

Ziyaret Takvimi ve Etkinlikler

23 Eylül tarihinde gemi halkın ziyaretine açılacak. Ardından 24 Eylül günü gemi, GKRY Deniz Kuvvetleri ile ortak Geçiş Tatbikatı (PASSEX)’a katıldıktan sonra bölgeden ayrılacak.

Haberde, ziyareti kapsamında bazı diplomatik etkinliklerin de düzenleneceği belirtildi. Hindistan’ın GKRY Yüksek Komiseri Manish Manish ile Gemi Komutanı Sachin Kulkarni’nin katılımıyla gemide bir resepsiyon verileceği ve ziyaretçilere yönelik yoga etkinliği gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bu ziyaret, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Haziran ayında Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında kararlaştırılan savunma işbirliği, ortak deniz tatbikatları ve Hint donanma gemilerinin Kıbrıs limanlarına ziyaretlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

