İnsana Değer Projesi Gölpazarı'nda Ailelerle Buluştu

Saha ziyaretleriyle hak ve destek bilgilendirmesi yapıldı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yürütülen İnsana Değer İnsan Hakları Farkındalık projesi kapsamında belirlenen ailelerle bir araya gelindi. Ziyaretlerde vatandaşların talepleri, ihtiyaçları ve görüşleri yerinde dinlendi.

Gölpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Gölpazarı Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda, haklara erişim, sosyal destekler ve başvuru mekanizmalarına ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Bu ziyaretler, sosyal hizmetler bölümü öğrencilerine önemli bir saha deneyimi sağlarken, aynı zamanda SYDV’nin hak temelli sosyal hizmet kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sundu.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, proje kapsamında yapılan ziyaretleri değerlendirirken şu ifadeyi kullandı: "Dezavantajlı her bireyin yanında olmaya; insan onurunu ve haklarını önceleyen bir hizmet anlayışını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz".

Yetkililer, projenin benzer ziyaretlerle sürdürüleceğini ve toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

