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Instagram'a Erişim Engeli Uygulandı

BTK, Instagram'a erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 08:44
Instagram'a Erişim Engeli Uygulandı

Instagram'a Erişim Engeli Geldi

Türkiye'de sosyal medya kullanımı üzerinde düzenlemeler devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişimin engellendiğini bildirdi.

BTK'dan Açıklama

BTK'nın resmi site bilgileri sorgu sayfasında, Instagram'a yönelik erişim engeli kararı alındığına dair bilgiler paylaşıldı. Engelin nedeni hakkında ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

Bu gelişme, kullanıcılar arasında endişe ve merak yaratırken, sosyal medya platformlarının geleceği ile ilgili tartışmalar da yeniden gündeme gelecek gibi görünüyor.

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