Instagram ve Facebook çöktü! 5 Mart Salı Instagram ve Facebook son durum

Dün de bir kez çöküş haberiyle gündeme gelen dev sosyal medya platformu Instagram, az önce tekrar çöktü!

Gelen bir son dakika haberinde Instagram çöktüğü öğrenildi. 4 Mart günü, yani dün de kullanıcıların erişim problemi yaşadığı Instagram, az önce tekrar çöktü. Dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda kullanıcı akışı yenilese de hikayeleri izleyemediğini ve herhangi bir etkileşimde bulunamadığını kaydetti.

5 Mart Instagram neden çöktü?

Dün dakikalar boyunca kullanıcıların giriş yapamadığı Instagram, az önce tekrar çöktü. Herhangi bir etkileşimin yapılamadığı Instagram'ın neden çöktüğüne dair uygulama ekibinden herhangi bir açıklama yapılmazken, başka bir platformun daha çöktüğü öğrenildi.

Facebook çöktü!

Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın bir diğer uygulaması olan Meta da (eski ismiyle Facebook) çöktü. İki platformun da aynı anda çökmesinin çatı şirketle bağlantılı olduğu ihtimalinde durulurken, iki uygulamaya da henüz erişilemiyor.