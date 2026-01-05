İnsülin Direnci Obeziteyi Tetikliyor — Dr. Halil Kalli'den Uyarı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Kalli, insülin direnci konusunda önemli uyarılarda bulundu. Dr. Kalli, "İnsülin direnci, tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan obezitenin önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor" dedi.

İnsülin direnci nedir?

Dr. Kalli, insülin direncini kas, yağ ve karaciğer hücrelerinin pankreas tarafından üretilen insüline yeterince yanıt verememesi sonucu kan şekeri seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkan bir metabolik bozukluk olarak tanımladı.

Belirtiler ve gözardı edilen sinyaller

İnsülin direncinin ilk sinyallerinin çoğu zaman göz ardı edildiğini belirten Dr. Kalli, sık yaşanan tatlı krizleri, yemek sonrası uyku hali, kilo vermede zorlanma, yemekten sonra kan şekerinin ani düşmesine bağlı el titremesi ve terleme ile bel çevresinde giderek artan genişlemenin insülin direncinin belirtileri arasında yer aldığını ifade etti.

Tedavinin temeli: Doğal dengeyi sağlamak

Dr. Kalli, "Metabolik sağlık, yaşam kalitesinin temelidir" vurgusunu yaparak, insülin direncini yalnızca geçici olarak baskılamanın yeterli olmadığını; tedavinin temelinde vücudun doğal dengesini yeniden kurmanın yattığını söyledi. "İnsülin direnci tedavisinde öncelikli adım yaşam tarzı değişiklikleridir. Tıbbi beslenme tedavisi, düzenli egzersiz, fiziksel aktivitenin artırılması ve uyku düzeninin sağlanması büyük önem taşır. Beslenme planı; bireyin yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam tarzına göre kişiye özel olarak belirlenmelidir" dedi.

Zamanında müdahale hayati

İnsülin direncinin başka hastalıkların gelişimini de tetikleyebileceğine dikkat çeken Dr. Kalli, erken tanı ve zamanında müdahale ile durumun kontrol altına alınabileceğini belirtti. Bu sayede tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilebileceğini vurguladı.

İnsülin direnci testi: HOMA-IR

Dr. Kalli, insülin direncinin tespitinde önemli bir gösterge olan HOMA-IR değerinin, vücudun insüline karşı duyarlılığını ölçen önemli bir parametre olduğunu ifade etti. Normal şartlarda bu değerin 2.5’in altında olması gerektiğini, 2.5’in üzerindeki değerlerin metabolik sorunlara işaret edebileceğini söyledi.

Risk faktörleri

İnsülin direncinin gelişmesinde yüksek trigliserit düzeyleri, aşırı kilo, stres, fiziksel aktivite yetersizliği, polikistik over sendromu ve uyku bozukluklarının önemli rol oynadığını belirten Dr. Kalli, bu etkenlere yönelik önlemler alınmasının önemine dikkat çekti.

Özetle, Dr. Halil Kalli, erken tanı, kişiye özel beslenme ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile insülin direncinin kontrol altına alınabileceğini, böylece obezite ve ilişkili metabolik hastalıkların önlenebileceğini vurguluyor.

