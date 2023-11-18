İnternetten telefon satın vatandaş 55 bin lirasından oldu

Zonguldak'ta bir gıda sanayi firmasının müdürü olan E.Ö., fiyat karşılaştırma sitesine giderek cep telefonu satın almak adına ucuz ürünleri sıraladı. Güvendiği bir sitenin işlettiği e-ticaret sitesinden 24 Ekim'de telefon alan E.Ö. cihazı teslim aldığında kutunun zaten açık olduğunu ve cihazın yeni telefon olmadığını fark etti. Aynı zamanda; bu cihazı “yabancı” ürün olarak tanıyan E.Ö. şirketle iletişime geçti ve cihazı 28 Ekim'de iade etti. Şirketin kendisine paranın 7 iş günü içerisinde hesabına yatırılacağını bildirdiğini ancak henüz gönderilmediğini söyleyen E.Ö., e-ticaret sitesiyle birlikte parayı alan yetkililerden aracı siteden şikayetçi oldu.

FİYAT KARŞILAŞMASI YAPAN SİTEYE GÜVENMİŞ





Türkiye'nin en ünlü sitelerinden birine güvenerek, 55 bin lira ödeyerek yönlendirildiği sayfada cep telefonu satın aldığını belirten E.Ö. şunları söyledi:

“Beni bir mağazaya götürdü, oradan satın aldım. kredi kartıyla tek seferlik ödeme yaparak. Cihaz geldi, kullanılmış olan ambalajı açık ve yasa dışı. Ekipman yabancıya ait olduğu ve tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için montajını yapamadık. Firmayla iletişime geçtik ve "ürünü iade edin" dediler. Sağlanan nakliye koduyla birlikte iade ettik. 15 gün önce 'Siteden aldığınız için paranız 7 gün içerisinde kartınıza iade edilecek' dediler ama bankaya falan gitmediler, yapacaklarını da sanmıyorum."

MAĞDURİYET DURUMUNUN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR

Karşılaştığı olay sonrasında fiyat karşılaştırması yaptığı siteyi ziyaret eden E.Ö., şunları söyledi: “Mağdur olduğumu söyledim. 'Bu bizim işimiz değil, biz sadece bir fiyat karşılaştırma sitesiyiz.' dediler. Bu firma olmasaydı bu ürünü satın almazdım. Bu şirketin itibarına güvenerek satın aldım ve mapdur oldum. Doğrusunu söylemek gerekirse dolandırıldık, 55.000 TL ödedim. Paramı geri alamıyorum. Aracı firmadan şikayetimin çözümlenmesini istedim”