İnterpol'ün Aradığı Şüpheli İstanbul'da Yakalandı: Shamil Amirov Kimdir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütü üyeliği ve dolandırıcılık suçlarından İnterpol tarafından mavi bültenle aranan Shamil Amirov'un İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

Kafes-15 Operasyonu

Dilan ve Engin Polat çiftinin sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam tarzı, kara para aklama şüphesini gündeme getirmişti. Çift, 6 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çiftin paylaştığı fotoğraflarda yer alan diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı. Fenomenlerin mal varlıkları incelenmeye başlandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığını belirledi. Kafes-15 adı verilen operasyonla Amirov yakalandı.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik etti. Bakan Yerlikaya, şunları söyledi: "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov’un İstanbul Sarıyer’de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

Shamil Amirov Kimdir?

Shamil Amirov, 1978 yılında Rusya'da doğdu. Türkiye'ye gelmeden önce Rusya'da da organize suç örgütü üyeliği ve dolandırıcılık suçlarından aranan bir isimdi. Türkiye'ye geldikten sonra Dilan ve Engin Polat çiftiyle bağlantı kurdu.

• Shamil Amirov kaç yaşında?

Shamil Amirov 45 yaşındadır.

• Shamil Amirov nereli?

Shamil Amirov Rusya doğumludur.



• Shamil Amirov hangi suçlardan aranıyordu?

Shamil Amirov, organize suç örgütü üyeliği ve dolandırıcılık suçlarından aranıyordu.

• Shamil Amirov nerede yakalandı?

Shamil Amirov, İstanbul Sarıyer'de yakalandı.

• Shamil Amirov hangi suç örgütüne üyeydi?

Shamil Amirov, “Thieves in Law”suç örgütüne üyeydi.