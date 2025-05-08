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Irak Başbakanı Sudani'den Kalkınma Yolu Vurgusu: "Orta Doğu'nun En Önemli Projesi"

Irak Başbakanı Sudani, ODAK programında Türkiye-Irak öncülüğündeki Kalkınma Yolu'nun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:58
Irak Başbakanı Sudani'den Kalkınma Yolu Vurgusu: "Orta Doğu'nun En Önemli Projesi"

Irak Başbakanı Sudani: Kalkınma Yolu, Orta Doğu'nun Geleceği İçin Önemli

Irak Başbakanı Mohammed Shia' al-Sudani, AA tarafından düzenlenen ODAK programında konuştu. Sudani, Türkiye ve Irak öncülüğündeki Kalkınma Yolu projesinin, bölgenin en önemli projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Projenin Önemi

Sudani, Kalkınma Yolu projesinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da umut vaat ettiğini belirtti. Bu proje, Orta Doğu'daki işbirliğine ve kalkınmaya büyük katkılar sağlayacak.

Bölgesel İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Başbakan, bu tür projelerin bölgedeki barış ve istikrarı artırma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Başbakan Sudani, tüm tarafların katkısıyla bu büyük hedeflerin gerçekleştirilebileceğini sözlerine ekledi.

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