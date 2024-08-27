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Irak Başbakanı Sudani, Mısır'da Sisi ile Gazze ve İkili İlişkileri Görüştü

Irak Başbakanı Sudani, Mısır'da Sisi ile ikili ilişkiler ve Gazze'deki saldırılar hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:54
Irak Başbakanı Sudani, Mısır'da Sisi ile Gazze ve İkili İlişkileri Görüştü

Irak ve Mısır Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları ele alındı.

Alemeyn'deki Toplantı

Başbakan Sudani, Mısır'a yaptığı resmi ziyaret sırasında Alemeyn'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sisi ile bir araya geldi. İki lider, Irak ile Mısır arasında ortak işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Sudani, "İstikrarlı bir Irak, bölgemizdeki tüm dost ülkeler için bir güç kaynağıdır." diyerek bu konudaki kararlılıklarını ifade etti.

Gazze’deki Saldırılar ve Uluslararası Tepkiler

Görüşmenin önemli başlıklarından biri de Gazze'deki durumlardı. Sudani, "Uluslararası toplumun sessizliği Siyonist oluşumu her türlü eyleme teşvik ediyor." şeklinde dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Mısır'ın Gazze'deki ateşkes çabaları hakkında da övgülerde bulundu.

Ortak İşbirliği ve Gelecek Planları

Sudani, Irak'ın konut, tarım ve su yönetimi alanlarındaki Mısırlı şirketlerle işbirliğini geliştirmek istediğini belirtti. Petrol endüstrisi ve diğer alanlarda oluşturulan ortak komitelerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise, iki ülkenin tam işbirliği konusunda mutabık olduklarını dile getirdi.

Resmi Ziyaretler Devam Ediyor

Başbakan Sudani'nin Mısır ziyaretinin ardından, resmi programı kapsamında Tunus'a geçeceği öğrenildi.

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