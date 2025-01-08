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Irak Başbakanı Sudani: Suriye Halkının İradesine Saygı Gösteriyoruz

Irak Başbakanı Sudani, İran'da Suriye'nin egemenliğine vurgu yaparak, halk iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:54
Irak Başbakanı Sudani: Suriye Halkının İradesine Saygı Gösteriyoruz

Resmi ziyaret için İran'da bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekti. Sudani, "Suriye halkının iradesine saygı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonuna göre, Sudani, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Muhammed Pezeşkiyan ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, iki liderin ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ele aldıklarını vurguladı.

Sudani, "Suriye'deki son gelişmeleri ele aldık. Bize göre Suriye'nin istikrarı, bölgenin istikrarının anahtarıdır. Bu nedenle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak siyasi çabalar sergilenmelidir. Suriye halkının iradesine saygı gösteriyoruz. Yabancıların müdahalesi olmaması şartıyla halkın iradesini destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Güvenlik ve istikrarın arttırılması için İran ile Irak arasındaki işbirliğinin önemine değinen Sudani, "Tahran ile Bağdat arasındaki işbirliğini genişletmek için çaba gösteriyoruz. Böylece iki ülke arasındaki ilişkilerde güvenlik, istikrar ve refahın sağlanmasını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, bölgesel konular ve ikili işbirliği hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Pezeşkiyan, iki ülkenin Suriye'deki mevcut gelişmelere ilişkin ortak düşüncelere sahip olduğunu belirterek, "Suriye'nin istikrarı ve huzuru, toprak bütünlüğünün korunması, terörist grupların faaliyetleriyle mücadele, Siyonist rejimin işgal altındaki bölgelerden çekilmesi ve özellikle Şii kutsal mekanları ile türbelere yönelik dini hassasiyetlere dikkat edilmesi bu ortak düşüncelerden bazılarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca terörle mücadelenin önemli konular arasında ele alındığını aktaran Pezeşkiyan, karşılıklı işbirliğinin kapsamlı bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini vurguladı. Ekonomik işbirliğinin öneminin üzerinde durularak çeşitli projeler masaya yatırıldı. Bu önemli projelerden biri de Şelemçe-Basra demiryolu projesi'nin hızlandırılmasıdır. Sudani'nin bu projenin hayata geçirilmesine büyük önem gösterdiği belirtildi.

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