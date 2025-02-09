Irak'ın Kuzeyinde 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları, terörle mücadelede önemli bir başarı elde etti. 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarla, toplamda 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava harekatlarının Gara ve Hakurk bölgelerine odaklandığını belirtti. Yapılan açıklamalara göre, Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aziz vatan için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ettiğini vurguladı.