Irak'ın kuzeyinde 29 terör hedefi imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik hava harekatları icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı. Açıklamada, hava harekatlarının terör örgütünün faaliyetlerini engellemek ve bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin üst düzey teröristlerin de barındığı mağara, sığınak, barınak ve petrol tesisleri, 29 terör hedefi olarak belirlendi. Bu hedefler, güvenlik güçlerinin düzenlediği hava harekatlarıyla yok edildi.

Harekatlarda yerli ve milli silahlar ağırlıkta kullanıldı. Bakanlık, teröristlerin büyük bir kısmının öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, ülkenin ve milletin güvenliği uğruna terörle mücadelede "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" operasyonların kararlılık ve azimle sürdüreceği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

Açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadelerine yer verildi.