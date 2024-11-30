Irak'ın Kuzeyinde Zap Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Irak'ın Kuzeyinde Önemli Başarı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu Devam Ediyor

Paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren komandolarımız, çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Ele Geçirilen Silah ve Mühimmatlar

Ele geçirilen malzemelerin listesi ise dikkat çekici: 11 AK-47 piyade tüfeği ve 1 adet şarjörü, Doçka makineli tüfeğe ait 1 çatal ayak, 2 hava sehpası, 14 tüfek namlusu, 2 tüfek gövdesi, 2 alev gizleyen, 241 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 82 milimetre havan namlu döşeme, 3 el kundağı, 4 çatal ayak, 6 boş şerit ve 11 RPG-7 üst kundağı ele geçirildi.

Bu operasyon, bölgedeki terörist faaliyetlerin engellenmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi.