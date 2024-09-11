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Irak'ın Kuzeyinden Kaçan Teröristler Teslim Oldu

İki PKK'lı terörist Irak'ın kuzeyinden kaçtıktan sonra Türkiye'ye teslim oldu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 19:15
Irak'ın Kuzeyinden Kaçan Teröristler Teslim Oldu

Irak'ın Kuzeyinden Terörist Teslimatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK’lı teröristin Habur Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MSB Açıklaması

MSB’nin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."

Teslim olan teröristlerin, Türkiye'nin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonların ardından teslim oldukları ifade edildi. Bu gelişme, ülke güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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