Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 25 Terör Hedefi İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyine Yönelik Başarıyla Gerçekleştirilen Hava Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Temmuz 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos bölgelerine yönelik hava harekâtı düzenledi.

Terör Hedefleri Vuruldu

MSB, gerçekleştirilen harekât neticesinde, PKK/KCK ve diğer terör unsurlarının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını önlemek amacıyla, meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde 25 hedef imha edilmiştir" denildi.

Yerli Mühimmatla Yapılan Operasyon

Harekât sırasında yerli ve milli mühimmat kullanıldığına da dikkat çekilen MSB açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin bekası için terörle mücadeleye kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Güvenlik ve Tedbirler

Gerçekleştirilen operasyon sırasında masum insanlara, dost unsurlara, tarihi ve kültürel varlıklara zarar verilmemesi için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı. MSB, bu bağlamda operasyonun azami özen gösterilerek yapıldığını belirtti.