Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 25 Terör Hedefi İmha Edildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 25 terör hedefinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 00:49
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 25 Terör Hedefi İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyine Yönelik Başarıyla Gerçekleştirilen Hava Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Temmuz 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos bölgelerine yönelik hava harekâtı düzenledi.

Terör Hedefleri Vuruldu

MSB, gerçekleştirilen harekât neticesinde, PKK/KCK ve diğer terör unsurlarının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını önlemek amacıyla, meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde 25 hedef imha edilmiştir" denildi.

Yerli Mühimmatla Yapılan Operasyon

Harekât sırasında yerli ve milli mühimmat kullanıldığına da dikkat çekilen MSB açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin bekası için terörle mücadeleye kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Güvenlik ve Tedbirler

Gerçekleştirilen operasyon sırasında masum insanlara, dost unsurlara, tarihi ve kültürel varlıklara zarar verilmemesi için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı. MSB, bu bağlamda operasyonun azami özen gösterilerek yapıldığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli promosyonlarına okkalı zam! Denizbank düğün bayram ettirecek!

Araç sahiplerine müjde geldi! 1 lira 47 kuruş birden düştü: 81 ilde geçerli!

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Bitcoin'de yer yerinden oynayacak! Bomba tahmin geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Vadeli hesapta parası olanlar yaşadı! Mevduat faizleri değişti: Artık böyle uygulanacak!

Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu

Ayda 15 bin TL burs duyurusu! Başvuran öğrenciler alıyor: YKS'ye girenler dikkat!

Araç sahiplerine müjde geldi! 1 lira 47 kuruş birden düştü: 81 ilde geçerli!

Promosyonda şov gibi rakam! Tek seferde 48.500 TL ödeyecek!

Bunu yapana tek kuruş emekli promosyonu yok! SGK'dan acil uyarı!

Emekli promosyonlarına okkalı zam! Denizbank düğün bayram ettirecek!

Fatura ödeyenlere 450 TL piyango çıktı! Başvuran hemen alır!

Bitcoin'de yer yerinden oynayacak! Bomba tahmin geldi!

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!