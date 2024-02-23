Bist 100
9.344,29 0%
DOLAR
31,09 0,33%
EURO
33,72 0,23%
ALTIN
2.017,68 0,54%

Irak-İran savaşı bitti ancak bölgedeki mayınlar sorun teşkil etmeyi sürdürüyor: Köylüler mayınlardan kurtulmak için yardım bekliyor

Irak’ın güneyindeki bir köy, sekiz yıl devam eden Irak-İran Savaşı’nın sonucu olarak mayınlarla çevrili. Bu mayınlara basıp kollarını, bacaklarını veya gözlerini yitiren köylüler, köylerinin mayınlardan temizlenmesini bekliyorlar.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:59
Irak-İran savaşı bitti ancak bölgedeki mayınlar sorun teşkil etmeyi sürdürüyor: Köylüler mayınlardan kurtulmak için yardım bekliyor

Birinci Körfez Savaşı’ndan sonra mayınlarla kaplanan bir toprakta yaşam mücadelesi veren Curf el-Malah Köyü sakinleri, “Uzuvlarını kaybedenler köyü” olarak tanınıyor. Bu köy, Irak-İran Savaşı’nın en kanlı yerlerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Köylüler, mayınlara basıp kollarını, bacaklarını veya gözlerini yitiriyor.

Resmi olmayan verilere göre, köyde mayınlar nedeniyle kollarını veya bacaklarını yitirenlerin sayısı 1000’den fazla. 2003’ten itibaren köyde zaman zaman yapılan mayın temizleme çalışmalarında da 45 kişi daha mayına basarak uzuv kaybına maruz kaldı.

AA’ya açıklama yapan Ahmed Casim, sol bacağını mayına basarak kaybettiğini belirtti. "Engelli olduğum için doğru düzgün çalışamıyorum. Şu an çobanlık yapıyorum. Bacağımı kaybetmem futbol gibi birçok aktiviteden beni uzak bıraktı. Zorla yürüyorum." dedi. Köyde yaşayan Cebbar Mehdi de 2003 Haziran’ında mayına basarak sol bacağını kaybettiğini ifade etti. Mehdi, yaşam koşullarının zor olduğunu şöyle dile getirdi:

"O dönem (2003) yaşam şartları zor olduğu için bakır ve demir işlerinde çalışıyordum. Bunları satıp eve un alıyorduk. Eskisi gibi yürüyemiyorum. Önceden çok rahat yürüyebiliyordum. En fazla 1 kilometre yürüyebiliyorum sonra yoruluyorum ve çalışamıyorum. Devletten sosyal yardım maaşı alıyorum. O da ayın ortasında bitiyor. Kendimi teselli etmek için kuş besliyorum ve bazen satıyorum.” diye konuşan Mehdi,

Neredeyse her gün 2-3 kişi mayına bastığını ve bu durumla karşılaşanların cesetlerinin eşeklerle getirildiğini belirtti ve bölgede mayın temizliğinin yeterli olmadığını vurguladı. 

Mayısına basıp sol bacağını kaybeden Malik Hamid de, 4 yıl önce yaşadığı bu kaza anlattı. Ailesini geçindirebilmek için çölde avlanmaya başladığını söyleyen Hamid, çalışma imkanı verilmediği için başka çarelerinin olmadığını ve çölde savaştan kalan mayınların olduğunu söyledi. Sol bacağına protez takan Hamid, devletten hiçbir destek görmediğini, kendi kendine nakliyecilik yaparak hayatını sürdürdüğünü belirtti.

Annesi ve kardeşiyle birlikte av için çıktığı çölde mayına basan 14 yaşındaki Zeynep Cabir, bu korkunç olayı anlattı. Mayısın patladığında annesini kaybettiğini ve gözlerine şarapnel parçaları geldiğini söyledi. Bölgede yaşayanlar bu durum için çözüm bekliyorlar.

İLGİLİ HABERLER

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Xiaomi 14 Pro Titanyum ile Uydu Bağlantısı Artık Cebinizde! İşte Titanyum Kaplı Telefonun Fiyatı ve Diğer Özellikleri

Xiaomi 14 Pro Titanyum ile Uydu Bağlantısı Artık Cebinizde! İşte Titanyum Kaplı Telefonun Fiyatı ve Diğer Özellikleri

Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekrem İmamoğlu'nda Murat Kuruma destek açıklaması yapan Tansu Çillere sert yanıt
2
İstanbul, Ankara, İzmir'in o ilçeleri ağızları açık bıraktı! Bakın neyin zirvesindeler
3
Emeklilik için gün sayan kadınlara erken emeklilik piyangosu çıktı! Bu şartlara dikkat
4
Antalya'da sahte zeytinyağı operasyonu: 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
5
Ukrayna'dan doğal gaz transit kararı: Anlaşma 2024 yılı sonrasına uzatılmayacak
6
Acun Ilıcalı'dan yeni bir yatırım: Almanya'nın spor kanalı Sport1'e ortak oluyor

Xiaomi 14 Pro Titanyum ile Uydu Bağlantısı Artık Cebinizde! İşte Titanyum Kaplı Telefonun Fiyatı ve Diğer Özellikleri

Milyonlarca öğrenci sevinçten havaya uçacak! MEB'den son dakika tatil kararı: Tam 9 gün sürecek

EKPSS ile Çalışma Bakanlığı'nda Memur Olmak İsteyenler Dikkat! Yayımlanan Duyuruda İstenen Belgeler ve Son Teslim Tarihi!

Ziraat Bankası'ndan emekliye dev fırsat! 5555'e SMS gönderene 5.000 TL'ye ek her fatura 65 TL ödenecek

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

Bu Görselde Gizlenmiş 4 Yüz Var! Bu Testi 1.000 Kişiden Sadece %1’i 11 Saniyede Bulabildi! Şimdi Kendini Test Et

Kişilik Testi: Kollarınızı Bağlama Tarzınız Kişilik Özelliklerinizi Deşifre Ediyor! İşte Kol Çaprazlama Şekline Göre Kişilik Testi

Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Sebze ve meyvelerde indirim bekleyen yüzde 23 indirimi kapacak! Hakmar Express fırsatı duyurdu