Irak-İran savaşı bitti ancak bölgedeki mayınlar sorun teşkil etmeyi sürdürüyor: Köylüler mayınlardan kurtulmak için yardım bekliyor

Birinci Körfez Savaşı’ndan sonra mayınlarla kaplanan bir toprakta yaşam mücadelesi veren Curf el-Malah Köyü sakinleri, “Uzuvlarını kaybedenler köyü” olarak tanınıyor. Bu köy, Irak-İran Savaşı’nın en kanlı yerlerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Köylüler, mayınlara basıp kollarını, bacaklarını veya gözlerini yitiriyor.

Resmi olmayan verilere göre, köyde mayınlar nedeniyle kollarını veya bacaklarını yitirenlerin sayısı 1000’den fazla. 2003’ten itibaren köyde zaman zaman yapılan mayın temizleme çalışmalarında da 45 kişi daha mayına basarak uzuv kaybına maruz kaldı.

AA’ya açıklama yapan Ahmed Casim, sol bacağını mayına basarak kaybettiğini belirtti. "Engelli olduğum için doğru düzgün çalışamıyorum. Şu an çobanlık yapıyorum. Bacağımı kaybetmem futbol gibi birçok aktiviteden beni uzak bıraktı. Zorla yürüyorum." dedi. Köyde yaşayan Cebbar Mehdi de 2003 Haziran’ında mayına basarak sol bacağını kaybettiğini ifade etti. Mehdi, yaşam koşullarının zor olduğunu şöyle dile getirdi:

"O dönem (2003) yaşam şartları zor olduğu için bakır ve demir işlerinde çalışıyordum. Bunları satıp eve un alıyorduk. Eskisi gibi yürüyemiyorum. Önceden çok rahat yürüyebiliyordum. En fazla 1 kilometre yürüyebiliyorum sonra yoruluyorum ve çalışamıyorum. Devletten sosyal yardım maaşı alıyorum. O da ayın ortasında bitiyor. Kendimi teselli etmek için kuş besliyorum ve bazen satıyorum.” diye konuşan Mehdi,

Neredeyse her gün 2-3 kişi mayına bastığını ve bu durumla karşılaşanların cesetlerinin eşeklerle getirildiğini belirtti ve bölgede mayın temizliğinin yeterli olmadığını vurguladı.

Mayısına basıp sol bacağını kaybeden Malik Hamid de, 4 yıl önce yaşadığı bu kaza anlattı. Ailesini geçindirebilmek için çölde avlanmaya başladığını söyleyen Hamid, çalışma imkanı verilmediği için başka çarelerinin olmadığını ve çölde savaştan kalan mayınların olduğunu söyledi. Sol bacağına protez takan Hamid, devletten hiçbir destek görmediğini, kendi kendine nakliyecilik yaparak hayatını sürdürdüğünü belirtti.

Annesi ve kardeşiyle birlikte av için çıktığı çölde mayına basan 14 yaşındaki Zeynep Cabir, bu korkunç olayı anlattı. Mayısın patladığında annesini kaybettiğini ve gözlerine şarapnel parçaları geldiğini söyledi. Bölgede yaşayanlar bu durum için çözüm bekliyorlar.