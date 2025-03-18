Irak, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarına Sert Tepki Gösterdi

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik başlattığı yeni saldırıları 'vahşi' olarak tanımlayarak sert bir şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik yeniden başlattığı vahşi saldırıları en sert biçimde kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, yapılan saldırıların, “uluslararası ve insani hukukun açık ihlalini teşkil ettiğine” ve doğrudan masum sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi. Irak, uluslararası topluma “ahlaki ve yasal sorumluluklarını üstlenme” çağrısı yaparak, bu ağır ihlallere son vermek ve Filistinli sivilleri korumak için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Halkının Mücadelesine Destek

Irak, ayrıca Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız bir devlet kurma hakkı dahil olmak üzere, haklı mücadelesine olan desteğini de yineledi. Bu, Irak'ın Filistinlilere olan destek ve dayanışma mesajını güçlendirmiş oldu.