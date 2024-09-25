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Irak, Mısır ve Ürdün'den İsrail'e Durdurma Çağrısı

Irak, Mısır ve Ürdün, uluslararası topluma İsrail'in saldırganlıklarına karşı durma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:39
Irak, Mısır ve Ürdün'den İsrail'e Durdurma Çağrısı

Irak, Mısır ve Ürdün'den Uluslararası Topluma Çağrı

Irak, Mısır ve Ürdün, uluslararası topluma İsrail'in saldırganlıklarının durdurulması için gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu. Bu çağrı, söz konusu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BM) New York'taki 79. oturumunda gerçekleştirdiği toplantıda yapıldı.

Bakanlar Tehlikeli Tırmanışı Değerlendiriyor

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanların, bölgede devam eden gerginliği değerlendirdikleri ve bu durumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla başladığını vurguladıkları belirtildi. Ürdün, Mısır ve Irak Dışişleri Bakanları, uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bu sorumlulukları yerine getirme çağrısında bulundu.

Savaşın Sorumluluğu Kimde?

Bakanlar, bölgede olumsuz etkileri olacak bu savaşın tüm yükünün İsrail'e ait olduğunu belirterek, savaşın durdurulması için gereken tüm adımların atılmasını talep etti.

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