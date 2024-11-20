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Irak'ta 37 Yıl Aradan Sonra Genel Nüfus Sayımı Başladı

Irak, 37 yıl aradan sonra tüm ülkeyi kapsayan genel nüfus sayımını başlattı. Sayım, 2 gün sürecek ve Kerkük'te 5 bin 600 memur görev alacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:05
Irak'ta 37 Yıl Aradan Sonra Genel Nüfus Sayımı Başladı

Irak'ta Genel Nüfus Sayımı Gerçekleşiyor

Irak'ta, 37 yıl sonra ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) illeri dahil olmak üzere tüm ülkeyi kapsayan bir genel nüfus sayımı başlatıldı. Nüfus sayımı, 2 gün sürecek ve önemli verilere ışık tutacak.

Nüfus Sayımı Ayrıntıları

Irak Planlama Bakanlığı Kerkük Nüfus Sayımı Müdürü Mustafa Ekrem, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Kerkük’te nüfus sayımının başladığını belirtti. Ekrem, yaklaşık 4 gün önce aile bilgilerinin alınmaya başlandığını ifade etti. İki gün boyunca ev ziyaretleri gerçekleştirileceğini aktaran Ekrem, bu süreçte 5 bin 600 memurun görevlendirildiğini vurguladı.

Kerkük'ün nüfusunun yaklaşık bir milyon 800 bin civarında olduğunu tahmin eden Ekrem, yapılan bu sayımla kentin güncel nüfusunun netleşeceğini ifade etti.

Nüfus Sayımının Tarihsel Önemi

Irak'ta, her 10 yılda bir yapılması gereken nüfus sayımı, 2003 yılındaki ABD işgali sonrası yaşanan şiddet olayları nedeniyle gerçekleştirilmemişti. Ülkede, bugün ve yarın devam edecek genel nüfus sayımı için 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Bu nüfus sayımının, bütçe, kalkınma projeleri, meclis ve vilayet meclisi sandalyeleri gibi pek çok konuyu etkilemesi bekleniyor. Sayım, elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve etnik veya mezhebi sorular içermeyecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Irak'ta 37 yıl sonra ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) illeri dahil tüm ülkeyi kapsayan...

Irak'ta 37 yıl sonra ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) illeri dahil tüm ülkeyi kapsayan ve 2 gün sürecek genel nüfus sayımı başladı. Irak Planlama Bakanlığı Kerkük Nüfus Sayımı Müdürü Mustafa Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak genelinde olduğu gibi Kerkük'ün tamamında da nüfus sayımının başladığını söyledi. Sayım memurları kentteki evleri dolaşarak sayım işlemlerini gerçekleştirdi.

Irak'ta 37 yıl sonra ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) illeri dahil tüm ülkeyi kapsayan...

Irak'ta 37 yıl sonra ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) illeri dahil tüm ülkeyi kapsayan ve 2 gün sürecek genel nüfus sayımı başladı. Irak Planlama Bakanlığı Kerkük Nüfus Sayımı Müdürü Mustafa Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak genelinde olduğu gibi Kerkük'ün tamamında da nüfus sayımının başladığını söyledi. Sayım memurları kentteki evleri dolaşarak sayım işlemlerini gerçekleştirdi.

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