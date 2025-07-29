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Irak'ta Termometreler 50 Dereceyi Aştı, Hayat Durma Noktasına Geldi

Irak'ta sıcaklıklar 50 derecenin üzerinde seyrederken, hayat adeta durma noktasına geldi. Uzmanlar, acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 12:54
Irak'ta Termometreler 50 Dereceyi Aştı, Hayat Durma Noktasına Geldi

Irak'ta sıcaklıklar 50 dereceyi aştı, özellikle başkent Bağdat, Basra ve güney bölgelerinde hayat durma noktasına geldi. Irak Meteoroloji Kurumu Sözcüsü Amir Cabiri, termometrelerin Musul ve Kerkük'te 50, Bağdat'ta 51, Basra'da ise 52 dereceyi gördüğünü açıkladı.

Aşırı sıcaklar, uzun süreli elektrik kesintileriyle birleşince halkı zorluyor. Klimaların çalışmaması ve içme suyunun bile soğutulamaması birçok insan için günlük yaşamı çekilmez hale getiriyor. Sosyal medya platformlarında Iraklılar, hükümetin bu durumu yönetemediğini ifade ederken, Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları halkı öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol su tüketmeleri yönünde uyarıyor.

İklim uzmanları, sıcaklıkların artık normal bir hal aldığını ve iklim değişikliğinin etkilerinin Irak gibi Orta Doğu ülkelerinde daha yıkıcı hissedildiğini belirtiyor. Uzmanlar, su yönetimi, yeşil alanların artırılması ve altyapı yatırımlarının acil olarak gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Cabiri, "Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Kuzey bölgelerimizde bile sıcaklıklar 45 ile 50 derece arasında seyrediyor" ifadelerini kullanarak, sokakta çalışan işçilerin şemsiye ve bol sıvı tüketmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Bağdat'ta bir buz üretim fabrikası sahibi Ali Selam, elektrik kesintileri ve yakıt yetersizliği nedeniyle büyük zorluklar çektiğini anlattı. Selam, "Devlet vergisini ve çalışanların maaşlarını ödeyebilmekte zorlanıyorum" dedi.

Buz satarak geçim sağlayan Esir Salah ise, "Sıcaklıklar 50 dereceyi geçiyor. Elektrikler günlük 3 ila 4 saat ancak veriliyor. Sıcaklardan nefes alamaz durumdayız" diye konuştu. Uzman Mehdi Kazım da, "İklim değişikliğinin etkileri Irak gibi Orta Doğu ülkelerinde daha yıkıcı hissedilebilir" diyerek acil önlemler alınması gerektiğini hatırlattı.

Termometrelerin 50 dereceyi aştığı Irak'ta özellikle başkent Bağdat'ın yanı sıra Basra ve diğer...

Termometrelerin 50 dereceyi aştığı Irak'ta özellikle başkent Bağdat'ın yanı sıra Basra ve diğer güney bölgelerinde hayat adeta durma noktasına gelirken, uzmanlar yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki riskleri konusunda uyarıyor. Aşırı sıcaklarla birlikte ülkede yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri, halkı bunaltıyor. Klimaların çalışmaması, soğutma sistemlerinin devre dışı kalması ve içme suyunun dahi soğutulamaması günlük hayatı zorlaştırıyor. Elektrik kesintisi ve aşırı sıcaklar, ülkede buz tüketiminin artmasına neden oldu. Iraklılar, yaz aylarında içecek ve yiyeceklerini soğuk tutmak için buz kalıpları satın alıyor. Başkent Bağdat'taki bir buz fabrikasında çalışan işçiler, artan buz talebini karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Termometrelerin 50 dereceyi aştığı Irak'ta özellikle başkent Bağdat'ın yanı sıra Basra ve diğer...

Termometrelerin 50 dereceyi aştığı Irak'ta özellikle başkent Bağdat'ın yanı sıra Basra ve diğer güney bölgelerinde hayat adeta durma noktasına gelirken, uzmanlar yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki riskleri konusunda uyarıyor. Aşırı sıcaklarla birlikte ülkede yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri, halkı bunaltıyor. Klimaların çalışmaması, soğutma sistemlerinin devre dışı kalması ve içme suyunun dahi soğutulamaması günlük hayatı zorlaştırıyor. Elektrik kesintisi ve aşırı sıcaklar, ülkede buz tüketiminin artmasına neden oldu. Iraklılar, yaz aylarında içecek ve yiyeceklerini soğuk tutmak için buz kalıpları satın alıyor. Başkent Bağdat'taki bir buz fabrikasında çalışan işçiler, artan buz talebini karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

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