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Irak'tan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Irak Dışişleri Bakanlığından TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına kınama ve dayanışma mesajı geldi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 23:33
Irak'tan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Irak, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Açıklama Detayları

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin başkenti Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtirken, mağdurların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Açıklamada ayrıca, "Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkelerin güvenlik ve istikrarını tehdit eden her türlü şiddet ve terörizmi reddetme konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha yineliyor ve terörle mücadele ile bölgenin güvenlik ve istikrarının korunmasına yönelik uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

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