Irak Türkmen Cephesi'nde Yeni Dönem: Ağa'dan Farklı Vizyon Vurgusu

Irak Türkmen Cephesi'nde Yeni Vizyon Açıklamaları

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, partinin yeni dönemi için farklı bir vizyon geliştireceklerini duyurdu. Ağa, bu kapsamda üretici politikalar ve hizmet esaslarının Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Musul, Telafer, Erbil, Kerkük, Salahaddin ve Diyala bölgelerinde etkili olacağını belirtti.

Birleştirici Olma Prensibi

Ağa, ITC'nin vizyonunun merkezi bir unsurunun birleştirici olmak olduğunu vurguladı. Türkmenlerin kendi kurumları ve yetkilileriyle bir araya gelmeleri gerektiğini ifade eden Ağa, mevcut durumu düzeltmek için savaşacaklarını söyledi. Irak’ta farklı etnik gruplar arasında yaşanan bölünmelere rağmen Türkmenlerin daha birleşik bir yapı içinde olduklarını kaydeden Ağa, “Türkmenlerin birlik ve beraberliğini güçlendireceğiz.” dedi.

Milletvekili Seçimleri İçin Hazırlık

Ağa, kasım ayında yapılacak olan milletvekili seçimleri için güçlü bir liste oluşturma hazırlıklarını duyurarak, bu seçimlerde en çok sayıda Türkmen temsilcisi göndermeyi hedeflediklerini bildirdi. Kerkük merkezli, etkili ve birleştirici bir liste oluşturacaklarını belirten Ağa, ülkedeki diğer güçlü partilere de Türkmen adaylar göstereceklerini ifade etti.

Irak ve Türkiye İlişkilerine Vurgu

Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye arasında köprü konumunda olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Orta Doğu'daki hassas süreçlerin Türkmenler üzerinde yaratacağı etkilere dikkat çeken Ağa, bu konudaki rolün önemine işaret etti.

Bağdat’ta Söz Sahibi Olma Hedefi

ITC'nin Bağdat’ta güçlü bir temsili olması gerektiğini söyleyen Ağa, yeni seçimlerde bu hedefe ulaşmak için kapsamlı bir strateji benimseneceklerini ifade etti. Bağdat'ta karar mekanizmasında yer almak Türkmenler için büyük bir hedef olarak öne çıkmakta.

Muhammed Seman Ağa Kimdir?

Muhammed Seman Ağa, 1982 yılında Irak'ın Kerkük kentinde doğmuştur. Gazi Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı okudu ve çeşitli Türkmen gençlik hareketlerinde aktif rol aldı. 2019 yılında ITC sözcüsü, 2022'de ise Siyasi Büro üyesi olarak görev yaptı. ITC Başkanlığına 13 Nisan 2025’te seçilmiştir.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, ITC'de yeni bir dönem ve farklı bir vizyon başlatacaklarını söyledi. ITC'nin yeni Başkanı Ağa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, ITC'de yeni bir dönem ve farklı bir vizyon başlatacaklarını söyledi. ITC'nin yeni Başkanı Ağa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.