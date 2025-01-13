Irak ve ABD Arasında Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisiyle bölgesel durumu görüştü.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:39
Irak ve ABD Arasında Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, Bağdat'ta ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Victoria Taylor ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşmada, Irak-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Suriye'deki gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Araci, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Victoria Taylor ile Irak-Amerika ilişkilerini güçlendirmenin yollarını görüştük" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Suriye sahasındaki bölgesel durumla ilgili önemli gelişmeleri de tartıştıklarını vurguladı.

Bu görüşmenin yanı sıra, Araci, Gazze, Lübnan ve tüm bölgede istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini belirtti.

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