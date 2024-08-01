Irak ve BP Arasında Petrol Mutabakatı

Irak ve BP Arasındaki Önemli Anlaşma

Irak hükümeti, İngiliz enerji şirketi BP ile Kerkük bölgesindeki 4 petrol sahasının rehabilitasyonu ve geliştirilmesi konusunda önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, bölgedeki enerji üretimini artırmayı hedefliyor.

Başbakan Sudani'nin Katılımı

Mutabakat zaptı, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, imzalanan belgede Kerkük'teki 'Baba ve Avana', 'Bay Hasan', 'Cembur' ve 'Habbas' petrol sahalarının rehabilitasyonu yer almakta.

Gelecek İçin Yatırım Fırsatları

Bu anlaşmanın yanı sıra, iki tarafın birlikte çalışarak diğer keşif alanlarında da potansiyel araştırması yapma olasılığı belirtiliyor. Irak hükümeti, bu sayede petrol üretimi, gaz ve güneş enerjisi yatırımlarını artırarak enerji alanındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Bu mutabakat, Irak'ın enerji sektöründe önemli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor ve uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor.