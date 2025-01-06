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Irak ve Fransa Dışişleri Bakanlarından Suriye Üzerine Önemli Görüşme

Irak ve Fransa Dışişleri Bakanları, Suriye'deki gelişmeler ve barış süreci üzerine önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 21:09
Irak ve Fransa Dışişleri Bakanlarından Suriye Üzerine Önemli Görüşme

Irak ve Fransa Dışişleri Bakanları Suriye'deki Durumu Görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'deki mevcut durumu ve barışçıl bir sürecin başlatılması konusundaki önemi değerlendirerek önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Hüseyin, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Fransız mevkidaşı Barrot ile Suriye'deki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. "Fransa Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yapmaktan memnuniyet duydum, Suriye'deki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Barış Sürecinin Önemi Vurgulandı

İki bakan, Suriye'de tüm bileşenlerin katılımıyla yetki kullanımını sağlayacak bir barış sürecinin başlatılmasının gerekliliği ve bölgedeki istikrarın sağlanması konusundaki vizyonlarını paylaştı.

Ayrıca, Irak ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusu da görüşmenin önemli bir parçası oldu. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, uluslararası alandaki son gelişmeleri takip etmek amacıyla Bağdat Konferansı’nın en kısa sürede düzenlenmesini önerdi.

Bağdat Konferansı ve Geçmişi

İlk kez 28 Ağustos 2021'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı", 20 Aralık 2022'de 12 ülkenin yer aldığı bir toplantıyla Ürdün'de devam etti.

2021'de Irak'ın ev sahipliğindeki konferansa Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Mısır, Ürdün, Türkiye ve İran katılım gösterirken, bir yıl sonraki konferansta Irak, Türkiye, Ürdün, Fransa, Mısır, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Bahreyn ve İran yer aldı.

2023 yılının sonunda gerçekleştirilmesi planlanan 3. Bağdat Konferansı'nın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu dönemdeki Bağdat ziyareti ertelenmişti.

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