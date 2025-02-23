Irak ve Suriye'de 8 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB'den Açıklama: 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" ifadesine vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."