Irak ve Suriye'de 8 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:59
Irak ve Suriye'de 8 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB'den Açıklama: 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" ifadesine vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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