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Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 15 PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:00
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 15 PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Operasyon Sonuçları

Türkiye'nin güvenlik güçleri, 11'i Irak'ın, 4'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplamda 15 PKK teröristini etkisiz hale getirdi.

Bakanlığın Açıklamaları

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG teröristin etkisiz hale getirdi."

Operasyonun Önemi

Bu operasyonlar, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terörle mücadele konusunda kararlılığını sürdürmek adına büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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