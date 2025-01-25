Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'de Terörle Mücadele Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Kararlılık Vurgusu

MSB, terörü kaynağında yok etmek amacıyla, öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar gerçekleştireceklerini belirtti.