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Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak ve Suriye'de toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:04
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'de Terörle Mücadele Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Kararlılık Vurgusu

MSB, terörü kaynağında yok etmek amacıyla, öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar gerçekleştireceklerini belirtti.

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