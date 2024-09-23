Irak ve Türkiye Arasındaki Vize Muafiyeti Turizmi Canlandırdı

Yeni Bir Turizm Sezonu Başladı

Irak ile Türkiye arasında eylül ayı başında hayata geçirilen karşılıklı vize muafiyeti, turizm alanında önemli gelişmelere yol açtı. Turizm şirketleri, bu uygulamanın, sonbahar dönemine rağmen Iraklı turistlerin Türkiye'ye yoğun ilgi göstermesine neden olduğunu belirtiyor.

Uçak Biletleri Tükendi

Kerkük'teki bir turizm şirketinin organizatörü İbrahim Pasvan, bu vize muafiyetinin zamanlamasının oldukça isabetli olduğunu kaydetti. Pasvan, "Uzun zamandır beklediğimiz bu karar, turizm sezonunun yeniden canlanmasını sağladı. Kerkük havaalanından Türkiye'ye haftada 6 sefer düzenleniyor ve talep arttığı için biletler tükendi" dedi.

Türkiye, Iraklılar İçin Tercih Olmaya Devam Ediyor

Iraklıların yıllardır tatil için en çok tercih ettiği ülke olan Türkiye'nin, geniş turizm olanakları ve yılın dört mevsimini yaşaması gibi sebeplerle öncelikli tercih olmaya devam ettiğini vurgulayan Pasvan, tüm yaş gruplarını kapsayan vize muafiyetinin iki ülke için de faydalı olacağını ifade etti.

Aileler İçin Kolaylık Sağlıyor

Kerkük'teki diğer bir turizm organizatörü Yasin Abdulbasit ise, özellikle büyük ailelerin Türkiye'ye seyahat etme konusunda daha rahat bir süreç yaşadıklarını belirtti. "Vize müracaatı sorunlarını geride bırakıyoruz," diyen Abdulbasit, Iraklı ailelerin Türkiye'ye hem uçakla hem de özel araçları ile seyahat ettiğini aktardı.

Seferlerin Arttırılması İhtiyacı

Ancak Abdulbasit, muafiyetin ardından hava yoluyla gerçekleşen yolculukların artmasına rağmen Kerkük'ten Türkiye'ye olan seferlerin yetersiz kaldığını vurguladı. "Kerkük- Türkiye uçak seferlerinin sayısının artırılmasını talep ediyoruz," dedi.

Vize Muafiyetinin Ekonomik Etkisi

Uzun zamandır bu tür bir düzenleme bekleyen Iraklı İbrahim Altunçu, muafiyetin Iraklılar üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtti. Altunçu, vize muafiyetinin tamamen sağlanması durumunda Irak'ın başka bir ülkeyi tatil için düşünmeyeceğini savundu.

Bu gelişmelerin sadece turizmi değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine de katkı sağlayacağına inanan Haşim Kasapoğlu, muafiyet uygulamasının her iki ülkenin vatandaşları için önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

Irak ile Türkiye arasında eylül ayının başından itibaren getirilen karşılıklı vize muafiyetinin turizme olumlu yansıdığı ifade ediliyor. Turizm sezonunun sonuna gelinmesine rağmen Türkiye'ye giden Iraklı turist sayısı artarken yeniden turlar düzenlenmeye başlandı ve uçak biletleri tükendi. Kerkük kentindeki tur şirketi organizatörü İbrahim Pasvan, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak ile Türkiye arasında eylül ayının başından itibaren getirilen karşılıklı vize muafiyetinin turizme olumlu yansıdığı ifade ediliyor. Turizm sezonunun sonuna gelinmesine rağmen Türkiye'ye giden Iraklı turist sayısı artarken yeniden turlar düzenlenmeye başlandı ve uçak biletleri tükendi. Kerkük kentindeki tur şirketi organizatörü İbrahim Pasvan, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak ile Türkiye arasında eylül ayının başından itibaren getirilen karşılıklı vize muafiyetinin turizme olumlu yansıdığı ifade ediliyor. Turizm sezonunun sonuna gelinmesine rağmen Türkiye'ye giden Iraklı turist sayısı artarken yeniden turlar düzenlenmeye başlandı ve uçak biletleri tükendi. Kerkük kentindeki tur şirketi organizatörü İbrahim Pasvan, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.