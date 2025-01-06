DOLAR
35,3 0,25%
EURO
36,69 -0,54%
ALTIN
2.991,51 0,27%
BITCOIN
3.598.481,79 -3,76%

İran: ABD'nin Nükleer Tehditleri Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin nükleer tesislere yönelik tehditlerini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 21:15
İran: ABD'nin Nükleer Tehditleri Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

İran, ABD'nin Tehditlerini Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik tehditlerini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Bekayi, Türkiye ile aralarındaki karayolu taşımacılık sorununa da değindi.

Uluslararası Hukukun İhlali

Bekayi, Tesnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin barışçıl nükleer tesislerine yönelik tehditler, Birleşmiş Milletlerin (BM) taahhütlerinin açık bir ihlalidir. Adil bir ortamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu duruma müdahale etmesi ve ABD'yi bu tür açıklamalarından dolayı sorumlu tutması beklenir," ifadelerini kullandı.

Karayolu Taşımacılık Sorunu

Türkiye ile yaşanan karayolu taşımacılık sorunu hakkında gelen sorulara yanıt veren Bekayi, bu konunun siyasi bir mesele olmadığını belirtti. "Bu konu siyasi değil, teknik bir meseledir. Sorunun çözümü için takipteyiz," dedi.

Ayrıca, Bekayi, İranlı kamyon şoförlerinin Bazergan Sınır Kapısı'ndaki sorunları hakkında da, "Hem bizim hem de Türkiye'nin çabası, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bu meseleyi çözmek olmuştur," açıklamasında bulundu. Sorunun çözümü kapsamında, bir heyetin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gideceğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kamu-Sen, Ek Zam ve Refah Payı Talep Etti
2
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan 'Aile Yılı' Daveti
3
Irak ve Fransa Dışişleri Bakanlarından Suriye Üzerine Önemli Görüşme
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mehmet Akif İnan'ın 25. Yılına Anma Mesajı
5
Memur-Sen'den Bakan Işıkhan'a Refah Payı Talebi
6
Kocaeli'de Üzerinde Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 3 Hükümlü Yakalandı
7
İngiltere'den Kuzey Kore'ye Balistik Füze Tepkisi

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak