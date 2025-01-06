İran: ABD'nin Nükleer Tehditleri Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

İran, ABD'nin Tehditlerini Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik tehditlerini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Bekayi, Türkiye ile aralarındaki karayolu taşımacılık sorununa da değindi.

Uluslararası Hukukun İhlali

Bekayi, Tesnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin barışçıl nükleer tesislerine yönelik tehditler, Birleşmiş Milletlerin (BM) taahhütlerinin açık bir ihlalidir. Adil bir ortamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu duruma müdahale etmesi ve ABD'yi bu tür açıklamalarından dolayı sorumlu tutması beklenir," ifadelerini kullandı.

Karayolu Taşımacılık Sorunu

Türkiye ile yaşanan karayolu taşımacılık sorunu hakkında gelen sorulara yanıt veren Bekayi, bu konunun siyasi bir mesele olmadığını belirtti. "Bu konu siyasi değil, teknik bir meseledir. Sorunun çözümü için takipteyiz," dedi.

Ayrıca, Bekayi, İranlı kamyon şoförlerinin Bazergan Sınır Kapısı'ndaki sorunları hakkında da, "Hem bizim hem de Türkiye'nin çabası, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bu meseleyi çözmek olmuştur," açıklamasında bulundu. Sorunun çözümü kapsamında, bir heyetin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gideceğini de sözlerine ekledi.