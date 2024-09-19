İran, ABD Seçimlerini Hackleme İddalarını Reddetti

İran, ABD Seçim İddialarını Sert Bir Dille Reddetti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İddialar Gerçek Dışı

Teşkilat, FBI'ın, İran'ın ABD başkanlık seçimlerini hacklemeye çalıştığı ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bilgileri Demokrat Parti'ye aktardığına dair suçlamalarının "gerçek dışı ve kabul edilemez" olduğunu açıkladı. Temsilcilik, bu konuda AA muhabirine yazılı bir beyanat göndererek, ilgili iddiaların hiçbir meşruiyet taşımadığını vurguladı.

İran'ın Niyeti Yok

Açıklamada, "İran, iç kargaşa ve seçim tartışmalarına müdahil olmaz" ifadesi yer aldı. Daha önce de belirtildiği gibi, Tahran'ın ABD seçimlerine katılımı için herhangi bir neden ya da niyetinin olmadığı dile getirildi. Ayrıca, ABD'nin bu tür iddialara dair her zaman somut delil sunması gerektiği de belirtildi.

Trump'tan Suçlamalar

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık yarışı adayı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, "FBI, İran'ı kampanyamı izlerken yakaladı" şeklinde bir ifade kullandı. Trump, Kamala Harris'i yasa dışı casusluk yapmakla itham ederek istifaya çağırdı.

Trump, ayrıca, "Komünist solcular Harris yerine başka bir aday belirleyecek mi?" sorusunu yöneltti. FBI'ın yayımladığı raporda, İranlı hackerların Trump’ın kampanyasından elde ettikleri bilgileri, Biden kampanyasına ilettiği öne sürüldü.